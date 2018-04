Las reglas de oro de los inversores top para financiar proyectos

Para empezar con el pie derecho una charla de negocios con el chairman de Tokai Ventures and Consulting hay que prever algunos detalles que harán la diferencia: el primero es llegar con referencias. «Me gusta que (el emprendedor) vea a otra persona antes. Preferiría no ser el primero», recalcó Rozman. Y la persistencia es indispensable, sumó. Contó el caso de la emprendedora Julia Crescini, creadora de la marca deportiva local Oway. «Fue muy persistente, estuvo como un año (gestionando). Corrió la media maratón del año pasado (en Punta del Este) para tener tiempo para conversar conmigo y no pude escaparme», recordó entre risas. Hoy en día, el empresario colabora con la startup no como inversor sino viendo fábricas en China para la producción de las prendas. Rozman, que reparte su tiempo entre distintas organizaciones y empresas, valora al emprendedor capaz de ir al grano. «Tiene que tener las respuestas aceitadas, hacer presentaciones cortas; si no se roba mi atención en los primeros cinco minutos, después va a ser difícil», se sinceró. La tecnología es su «palo» —estuvo más de 10 años ligado al gigante indio Tata Consultancy Services en cargos directivos— y por eso le atrae el sector. Cree que el blockchain, la tecnología detrás del bitcoin, abrirá un amplio espectro de aplicación en las industrias, y por tanto, le despierta un genuino interés como inversión. Al mirar en retrospectiva, confesó haber descartado proyectos que luego prosperaron, ya fuera por no creer en el proyecto o en la persona. «Es algo que va con el negocio de invertir. Nadie, ni Messi, acierta todos los penales».