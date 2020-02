¿Qué recomienda leer Sebastián García Parra, cofundador de iDatha?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ritmo vertiginoso, la inteligencia artificial (IA) avanza entre las empresas de las más diversas industrias abriendo brechas a nuevos productos y servicios. Y en ese camino también está transformando el modo en que las compañías «crean, captan, comparten y entregan valor». Así lo sostienen Marco Iansiti y Karim R. Lakhani, profesores en la Escuela de Negocios de Harvard en temas de tecnología e innovación, en el libro Competing in the age of AI.

Precisamente, IA es el campo de trabajo de Sebastián García Parra, cofundador de la empresa de tecnología iDatha. «El libro es una aproximación práctica y conceptual a la incorporación de IA (aprendizaje automático) a los procesos operativos de distintas verticales de negocios», resumió el empresario, que descubrió este texto en una librería en Boston donde se pueden conseguir libros relacionados al MIT y a la Universidad de Harvard.

García Parra menciona que los principales aprendizajes que le dejó el libro tienen que ver con los elementos ajenos al trabajo técnico que deben considerarse en un proyecto que implique IA. Esto es: «captar la necesidad de negocio, estimar el retorno de inversión, poner el proyecto en producción, hacerle seguimiento y mantenimiento». «Es algo que en proyectos tradicionales de software hace años que está muy explorado, pero falta experiencia en proyectos de IA», explicó.

Su párrafo favorito señala: «a medida que la tecnología digital da forma a ‘todo lo que hacemos’ y permite un número cada vez mayor de tareas y procesos, la IA se está convirtiendo en (...) el núcleo del modelo operativo de una empresa, que define cómo impulsa la ejecución de tareas. La IA no solo está desplazando la actividad humana, está cambiando el concepto mismo de empresa».

Según el cofundador de iDatha, el impacto de la IA en el corazón de las empresas se está volviendo un tema recurrente entre sus clientes y socios. «El gran desafío no es experimentar con IA, sino lograr aplicarla al proceso operativo y obtener beneficios», consideró.

La próxima lectura de García Parra también versará sobre tecnología. Se trata del libro Life 3.0, del cosmólogo y profesor del MIT Max Tegmark.