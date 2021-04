¿Qué recomienda leer Pablo Buela, director general de Pimod?

Un líder iluminado no es aquel que actúa como un profeta sobre el destino de su negocio, sino el que busca la paz y la felicidad. Esa máxima impregna las páginas de Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo de Julio Decaro, libro que ha resultado una inspiración para el director general de Pimod, Pablo Buela.

«Lo leí por primera vez en 2013, luego de escuchar a Julio en una conferencia que me movilizó mucho. En él se invita a todos nosotros (que en algún momento ocupamos el rol de líder), a hacer una revolución mental, impulsando la creación de líderes iluminados», recordó Buela.

Decaro propone ver las cosas que suceden a nuestro alrededor desde una perspectiva distinta. «Esto nos permitirá llegar a nuevas conclusiones y, por ende, realizar acciones diferentes. En ellas el foco central está en poder ver el universo como un todo unido. Vos soy yo, pero un poco diferente», explicó Buela, quien conoció al autor de la mano de su amigo, el empresario Gabriel Colla.

El libro ha marcado al publicista en su forma de encarar las cosas y de gestionar empresas y equipos. También reforzó su creencia en su intuición, en entender que todo está interconectado y la convicción de que cosas que parecen pequeñas pueden tener impactos enormes («el batir de las alas de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un tornado en el extremo opuesto»).

Acaba de terminar la novela No hay wifi en el Purgatorio, de la escritora y directora de McCann Montevideo, Sabina Ricagni, otra recomendación.

Preferencias de lectura

¿Género favorito?

Biografías.

¿Cuántos libros lee al año?

Antes de tener hijos chicos, 10. Ahora, cinco.

¿Mejor momento para leer?

De mañana temprano.

¿Ficción o no ficción?

No ficción.

¿Presta sus libros?

¡Sí, claro! No lamento ninguno de los que aún andan deambulando. Pero tengo claro cuáles son y en manos de quiénes están (risas).

¿Formato e-book o impreso?

Impreso 100%. El olor, el tacto... es otra experiencia.

¿Hace anotaciones o subraya?

No siempre, pero cuando lo hago lo disfruto.

¿La película más fiel a un libro?

La película de Steve Jobs (protagonizada por Ashton Kutcher). Está sin duda muy bien conectada con el libro de Walter Isaacson.

¿Libro favorito de la infancia?

El abuelo más loco del mundo, de Roy Berocay.