¿Qué recomienda leer Maximiliano Pérez, cofundador de Sinergia Cowork y Socialab?

El cannabis es la raíz de una polémica global por su uso como droga psicoactiva o medicinal, como de un negocio millonario aún en ciernes. La historia detrás de esta polémica planta y la perspectiva hacia el futuro es materia de análisis del libro Brave New Weed, en el que el autor Joe Dolce investiga «las ramificaciones sociales, medicinales, legales, y culturales» en torno a la marihuana, según resume Amazon.

El libro le vino como anillo al dedo a Maximiliano Pérez, cofundador de Socialab y Sinergia Cowork.«Todo buen libro es inspirador y un libro que no te hace replantear cosas no es un buen libro. En este momento estoy emprendiendo en la industria del cannabis medicinal y estoy aplicando bastante sobre lo que me dejó este libro», comentó el emprendedor, a quien le recomendaron el texto y luego profundizó en el tema escuchando los podcasts del sitio www.thebravenewweed.com. Finalmente, «me incliné a comprarlo», agregó.

Pérez rescató tras esta lectura una «mirada nueva sobre la marihuana y el o los negocios que giran sobre esta planta». El emprendedor está convencido del «enorme potencial global» de la industria del cannabis, en la que «Uruguay sigue teniendo una relevancia y posicionamiento privilegiado en la región y el mercado latinoamericano», opinó.

La próxima lectura veraniega de Pérez se dirimirá entre Sapiens: De animales a dioses, del escritor israelí Yuval Noah Harari, y Pequeñas respuestas a grandes preguntas, de Stephen Hawking.