¿Qué recomienda leer Francisco Ravecca,  cofundador de Aguada Park?

Animarse a tomar riesgos y aprender de los errores. La frase, que ahora parece trillada entre el ambiente emprendedor, es un resumen del libro Midas Touch, escrito por el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, y el empresario Robert Kiyosaki.

Como emprendedor que es, cuando le llegó la recomendación por un amigo, Francisco Ravecca, cofundador de Aguada Park no dudó en leerlo, sobre todo porque considera a los autores «grandes emprendedores, muy pragmáticos, y el libro refleja eso», indicó. Además, se encontró con una lectura que resulta «muy entretenida, con historias verdaderas y sinceras, y grandes enseñanzas», acotó.

Es que, a entender de Ravecca, si bien la excelencia académica resulta muy importante, y la educación es una "herramienta que acompaña durante toda la vida", se basa generalmente en "evitar el riesgo para alcanzar el éxito, en ser buenos empleados/ejecutivos".

"Los autores creen firmemente que quienes toman riesgos aprenderán de sus errores. Siendo un emprendedor, y habiéndome equivocado varias veces, tomo cada error como un aprendizaje. Como dice el dicho ‘quien nunca se equivoca es porque nunca intentó hacer algo’", reflexionó.

Además, Ravecca detectó otro aprendizaje que hoy aplica en sus negocios, que proviene en este caso de Trump: "A él le gusta ‘pensar en grande’ y si uno va a estar pensando en algo, mejor pensar en grande".

El empresario dice que, de cierta forma, en su carrera como emprendedor ya aplicaba «a la fuerza» algunos de los temas del libro, sin embargo, su lectura le «aportó mucho». «Me ha hecho ver todo desde un punto de vista más objetivo, dimensionando, aprendiendo de los errores, y encarando la vida con una actitud positiva, siempre agradeciendo. Se deben aprovechar siempre las oportunidades que se nos presentan tanto como individuos, como empresas, o como países, y lo que siempre hay que evitar es dejar pasar estas oportunidades, dejar pasar el tren...», dijo.

Entre sus frases favoritas del libro rescató: «El éxito viene del fracaso, no de aprender las respuestas correctas de memoria» y «Sin pasión no se tiene fuerza, y sin fuerza no se tiene nada».

Su próxima lectura es How will you measure your life, de Clayton Christensen.