¿Qué recomienda leer Fernando Leis, gerente de marketing de Movistar?

«Usted aprende resistencia y tenacidad durante los trabajos difíciles, no con los fáciles. Cuando se tiene que tomar decisiones difíciles y los resultados no se logran con facilidad es cuando se forjan los líderes». El pasaje pertenece a Líder de 360°, de John C. Maxwell, un libro recomendado por Fernando Leis. El gerente de Marketing de Movistar cree en este concepto: «En momentos complejos, cuando las soluciones no son tan evidentes ni obvias, cuando realmente hay que resolver problemas difíciles, es cuando los líderes (que están dispuestos a afrontar ese desafío) se desarrollan y realmente crecen».

El escritor publicó más de 80 títulos sobre liderazgo, trabajo en equipo, marca personal, entre otros; su elegido «tiene varios años pero sigue vigente».

«Plantea que todos tenemos la capacidad de liderar independientemente de la posición que ocupemos en una organización, que el liderazgo no es solo top-down, sino en todas las direcciones, digamos 360º, para lograr influir y potenciar los resultados del equipo y, por ende, de la organización en su conjunto», explica Leis. Y agrega que no hay que tener rol de jefe, gerente o director para liderar, sino que en una organización se puede influir para obtener buenos resultados desde cualquier posición.

«Este libro siempre me inspiró mucho, especialmente en los comienzos de mi carrera. Recomiendo leerlo a todo aquel que desee mejorar sus capacidades de liderazgo», señala Leis. «La gran mayoría de los conceptos son de una aplicación práctica brutal y cada tanto está bueno recorrer algún capítulo para rememorar ciertas bases y principios», puntualiza.

Ahora, Leis está inmerso en la historia de la microinformática y disfruta de El mundo del Spectrum, sobre las computadoras Sinclair ZX Spectrum creadas en la década de 1980 por Clive Sinclair. «Era la época donde todo comenzaba, donde la tecnología era mucho más elemental y artesanal. Entender el mundo del que venimos nos permite valorar mucho más el actual, donde la tecnología y las telecomunicaciones nos ofrecen capacidades prácticamente ilimitadas», explica. No somos computadoras, de Jaron Lanier, es otro de los títulos que tiene entre manos.



PERFIL DEL LECTOR Preferencias de lectura ¿Escritor/género favorito?

John C. Maxwell, Stephen Covey, Jack Welch. Biografías de emprendedores o ejecutivos transformadores, liderazgo, nuevas tendencias.

¿Cuántos libros lee al año?

Siete u ocho al año, aunque ahora estoy bastante más enganchado con el consumo de podcasts y lectura de artículos en Medium u otros sitios. Voy personalizando y construyendo la lectura usando diferentes fuentes.

¿Mejor momento para leer?

A la noche. También en viajes largos en avión, esperas de aeropuerto (cuando se podía). El formato audio en el auto me resulta muy útil.

¿Ficción o no ficción?

Definitivamente no ficción.

¿Presta sus libros?

Sí los presto y trato de recomendar y compartir artículos o notas en digital interesantes.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso para aquellos libros que me gustan mucho y digital para el resto.

¿Hace anotaciones o subraya?

A veces anoto, pero no en el propio libro. Ciertos pasajes que me gustan los anoto en un bloc de notas digital.

¿Una librería en el exterior?

Amazon.

¿Libro favorito de la infancia?

El Principito. Muchos años después me regalaron una edición especial que todavía conservo.

