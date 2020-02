¿Qué recomienda leer el country manager de Nestlé en Uruguay?

Tanto si queremos más ingresos en la empresa o un auto nuevo, lo que imaginamos y deseamos en nuestra cabeza se traduce en que, lo que anhelamos tener realmente es un cambio de nuestra situación actual», reflexionó Andreas Dürig, country manager de Nestlé Uruguay.

El cambio (voluntario) es uno de sus temas favoritos, algo de lo que siempre ha intentado aprender, desde por qué se produce y por qué algunos triunfan mientras otros no. Esa curiosidad lo llevó a leer Switch (expresión que podría interpretarse en español como «cambiar el chip») de Chip y Dan Heath, para saber «cómo funciona el proceso del cambio y qué hacer para mejorarlo».

Dürig, que accedió al libro tras leer sobre sus autores en un medio social, rescata el pasaje que explica lo complicado que es cambiar a través de la metáfora de un conductor de un elefante que quiere llevarlo a donde desea. «El conductor representa nuestra parte racional e intelectual, aquella que decide que es hora de cambiar, perder peso, ser menos tímidos o conseguir por fin libertad financiera. El elefante es nuestra parte emocional, la que realmente va a hacer el camino hasta donde queremos llegar. Y la parte emocional prefiere comer el pastel ahora o dejar el trabajo para mañana en vez de pasar la noche en vela», ilustró.

A esos aspectos racionales y emocionales que moldean los cambios, los autores agregan un tercero: el contexto. «Es el sendero que escogeremos para llegar que no depende de nosotros totalmente», señaló Dürig.

A su entender, otro atractivo de «Switch» es su costado de marketing y persuasión al usar historias para convencer. «El libro nos quiere vender algo, en este caso un punto de vista, y funciona con el método que proponen (los autores) que no es diferente de lo que hacemos con lo que sea que vendamos. Ellos son expertos en marketing y haber configurado así el libro no es casualidad. Por eso, no solo es un excelente libro sobre el cambio sino que es un excelente ejemplo de marketing. Es aplicable a la vida personal y profesional».

Ahora Dürig está leyendo You’re not listening de Kate Murphy, y volverá a Dan Heath con su libro Upstream que saldrá en mayo.

Preferencias de lectura

¿Escritor favorito?

Jon Krakauer.

¿Cuántos libros lee al año?

Aproximadamente 20.

¿Mejor momento para leer?

En las noches antes de dormir.

¿Ficción o no ficción?

No ficción.

¿Presta sus libros?

Sí.

¿En qué ocasiones regala libros?

Cada vez menos ya que ahora uso más que todo e-book.

¿Formato e-book o impreso?

Formato e-book.

¿Hace anotaciones o subraya?

A veces.

¿Una librería en el exterior?

Amazon.

¿Un libro con un final inesperado?

Into thin air.

¿La película más fiel a un libro?

The godfather (basada en el libro de Mario Puzo).

¿Libro favorito de la infancia?

Where the wild things are, de Maurice Sendak.