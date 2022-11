¿Qué recomienda leer Carolina de León, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping?

El design thinking es un término que, en el último tiempo, ha ganado popularidad en el mundo empresarial. Y, para Carolina de León, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, no es casualidad. Para ella, este abordaje de encontrar soluciones creativas a problemas complejos y «colocar a la persona en el centro de todo» es algo que ahora aplica a diario.

La ejecutiva conoció el concepto gracias al libro de Idris Mootee titulado Design Thinking para la innovación estratégica: lo que no te pueden enseñar en las escuelas de diseño ni en las de negocios, que sirve como introducción al tema.

«El diseño de la experiencia es un enfoque holístico y multidisciplinar sobre la creación de contextos con sentido de interacción y de intercambio entre usuarios y productos, servicios, sistemas y espacios. Aborda la sensación de interacciones con un producto o servicio en unos niveles físicos y cognitivos», explica De León.

La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping dio con el texto gracias a una amiga a la que escuchó hablar «por más de dos horas, sobre design thinking y cómo le cambió la forma de trabajar en equipo con los ingenieros de su trabajo».

En su libro, Idris Mootee delinea ciertos principios básicos, como colocar a la persona en el centro de todo. Además habla de la necesidad de «fomentar el uso de instrumentos que nos ayuden a comunicarnos, con el objetivo de comprender mejor las conductas, expectativas, valores, motivaciones y necesidades que impulsan a mejorar nuestras vidas; pero también cuestionarnos y aceptar la ambigüedad, por lo que es un ejercicio diario y más que aplicable», dice la ejecutiva.

El principal aprendizaje que le dejó este libro lo resume como «la relevancia de la dimensión del sentir del otro, que este proceso plantea: la humanización. La importancia de ser sensible a los puntos de contacto que inducen y fomentan aspectos más amables, humanos y emocionales de la experiencia del cliente».

En su mesa de luz la aguardan dos títulos: Las jefas, de Laura Di Marco y The Mother’s Mindset Change, de Carolin von der Mosel -recomendado hace algunas semanas en esta misma sección-.



carolina de león

Perfil lector

¿Escritor/género favorito?



No tengo uno favorito. Alterno los géneros dependiendo del momento y la profundidad de la lectura anterior. Voy compensando.



¿Cuántos libros lee al año?



Depende de la etapa en que me encuentre. Este año no llego a 10.



¿Mejor momento para leer?



Cuando estoy de vacaciones. Durante el año, los fines de semana e intento leer en las noches.



¿Presta sus libros?



Sí, siempre. Soy mala pidiendo devolución. Lamento cuando son libros con dedicatoria.



¿En qué ocasiones regala libros?



Solamente cuando quien recibe lo disfruta o necesita. Me gustan los regalos pensados en el otro y no en lo que a mí me gusta.



¿Hace anotaciones o subraya?



Sí, lo hago, siempre subrayo con lápiz.



¿Una librería en el exterior?



El Ateneo en Buenos Aires y Barnes & Noble en Nueva York. A diferencia de la primera, esta última hace tiempo que no la visito.



¿Un libro con un final inesperado?



Como dice una amiga: todos. Cuando comenzamos un libro, nos sumergimos en la historia y no sabemos cómo va a terminar.



¿Libro favorito de la infancia?



El principito, que me lo regaló mi padre y Ningún lugar está lejos, de Richard Bach, que me lo regaló una tía abuela.