¿Qué recomienda leer Carolina Gianola, gerenta de comunicaciones de BBVA Uruguay?

Para la industria financiera, la crisis de 2002 marcó un antes y un después. La economía uruguaya vivió una fuerte recesión, cerraron bancos y cambiaron regulaciones. Por eso, para Carolina Gianola, gerenta de comunicaciones de BBVA Uruguay, leer Con los días contados, del periodista Claudio Paolillo, era fundamental.

«No sé si es lo que podemos catalogar como un libro de negocios, pero sí es un libro muy vinculado al negocio financiero, donde me desempeño desde hace años, y que tiene que ver con la historia del país. Relata lo que viví en primera persona. Fueron 248 días de crisis dura que parecieron años y que nunca íbamos a salir pero sí lo conseguimos», explica.

A pesar de que Con los días contados no es un manual de estudio, para Gianola tiene muchas enseñanzas vinculadas a «los valores, el compromiso, el trabajo en equipo y la constancia». «Narra, de primera mano, lo sucedido durante la crisis financiera de 2002. Su origen, transcurso y cómo un gran equipo de profesionales y ciudadanos comprometidos consiguió que Uruguay pudiera salir de una crisis inédita, manteniendo su liderazgo en materia de seguridad jurídica», valoró.

«Además de reflexionar sobre las vivencias relacionadas a mi profesión, el libro transmite la importancia de nunca darse por vencido por más ambicioso que sea el objetivo y, por supuesto, que el equipo es clave», cuenta Gianola

El libro llegó a las manos de la ejecutiva gracias a su padre, que se lo regaló en una jornada familiar muy especial. En la primera página hay una dedicatoria que recuerda ese día.

En el momento no se imaginó que iba a ser tan importante para ella y su trabajo. «Además de reflexionar sobre las vivencias relacionadas a mi profesión, el libro transmite la importancia de nunca darse por vencido por más ambicioso que sea el objetivo y, por supuesto, que el equipo es clave», cuenta Gianola.

Su pasaje favorito tiene que ver con otra de sus pasiones, Peñarol. «La frase inolvidable para mí es ‘Taylor es de Peñarol’, atribuida al entonces embajador (Hugo) Fernández Faingold en relación a John Taylor, secretario del Tesoro de EE.UU., que les había confirmado una reunión», comentó Gianola.

En su mesa de luz actualmente tiene otros dos libros sobre política: ¿Ministro de elecciones?, escrito por su tío Ángel María Gianola, y La reconquista, de Julio María Sanguinetti.



CAROLINA GIANOLA, GERENTE DE COMUNICACIONES DE BBVA URUGUAY

Perfil lector

¿Escritor/género favorito?

No tengo uno en especial. Me encanta como escribe Elizabeth Gilbert.



¿Cuántos libros lee al año?

Menos de los que me gustaría.



¿Mejor momento para leer?

De vacaciones, en la playa.



¿Ficción o no ficción?

Ambos.



¿Presta sus libros? ¿Un libro que haya prestado y que lamente que no le devolvieran?

Prestaba. No me devolvieron Expreso de medianoche.



¿En qué ocasiones regala libros?

En todas las que puedo. A mis hijos, sobre todo.



¿Hacés anotaciones o subrayás?

¡No!



¿Formato e-book o impreso?

Impreso.



¿Un libro con un final inesperado?

El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez.



¿La película más fiel a un libro?

Soy de las que siempre encuentra las diferencias y prefiere el libro.



¿Libro favorito de la infancia?

Leía una y otra vez varias de las colecciones de Enid Blyton: Los Cinco, Torres de Malory, Las mellizas en Santa Clara, etcétera.

