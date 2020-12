¿Qué recomienda leer Carolina Bañales, (ex GlamST) fundadora de Eyecue?

Perfil lector

¿Escritor/género favorito?

No tengo uno solo, el año pasado leí tres novelas japonesas que me encantaron. Kokoro, de Natsume Soseki fue una de ellas.



¿Cuántos libros lee al año?

Entre cinco y diez.



¿Mejor momento para leer?

Antes de dormir o en la playa.



¿Ficción o no ficción?

No ficción.



¿Presta sus libros? ¿Alguno que prestó y no volvió?

Sí, mucho. Me demoraron en devolver el de Diane von Fürstenberg: The women I wanted to be.



¿En qué ocasiones regala libros?

El último set de libros que compré en Amazon fueron de niños para mi bebé. Me encanta leerle desde los cuatro meses.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso siempre.



¿Hace anotaciones o subraya?

Poco.



¿Una librería en el exterior?

Tsutaya Books, ubicada en Shibuya, Tokio.



¿Un libro con final inesperado?

Stoner, de John Williams.



¿Libro favorito de la infancia?

Mi planta de naranja lima, del brasileño José Mauro de Vasconcelos.