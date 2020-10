¿Qué recomienda leer Antonio Oliva, director de Publinter?

El director de Publinter, Antonio Oliva, pone sobre la mesa La expulsión de lo distinto, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Que un publicista recomiende un libro de un destacado crítico de la sociedad del hiperconsumismo debería ser motivo para avanzar en la lectura. «Es un análisis agudo de nuestra sociedad, en la que muestra cómo el concepto de ‘lo igual’ como noción de crecimiento termina afectando y alterando a la sociedad», dice.

De este título Oliva destaca el aporte de cómo una sociedad «hipercomunicada y con consumo excesivo termina enferma», «una mirada con valor significativo como reflexión pre-pandemia y que necesariamente deberíamos revisar para la sociedad que viene», dice.

Un pasaje que resalta es: «(A los consumidores) se los ceba como a ganado de consumo con lo que siempre vuelve a resultar igual. Los atracones de series se pueden generalizar declarándolos el modo actual de percepción. La proliferación de lo igual no es carcinomatosa, sino comatosa. No se topa con ninguna defensa inmunológica. Uno se queda mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la consciencia. Lo que provoca la infección es la negatividad de lo distinto, que penetra en una mismidad causando la formación de los anticuerpos».

El autor, por ejemplo, analiza que en la era del big data «los macrodatos hacen superfluo el pensamiento», ya que «si todo es numerable, todo es igual» y solo se habilitan las «diferencias comercializables. «Estamos en pleno dataísmo: el hombre ya no es soberano de sí mismo sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba», sostiene Han, a quien Oliva descubrió por una reseña del diario La Nación.

El libro lo llevó a una «necesaria búsqueda de lo diferente, la cercanía de lo distante como una caja de resonancia». «Tenemos que eliminar la lejanía, para construir una cercanía. Y no una ‘falta total de distancia’ o ‘igualdad’ que dialécticamente no tienen vida», dice Oliva.

Sobre su mesa de luz lo esperan Expuestos, de Sergio Roitzberg, y Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblat, y Nuevas Campañas Electorales en América Latina, coordinado por Ángel Arellano.

PERFIL DEL LECTOR

Preferencias de lectura

¿Escritor favorito?

Beatriz Sarlo.

¿Cuántos libros lee al año?

Varios. Tengo temporadas de mucha lectura y pausas de reflexión y búsqueda de temáticas.

¿Mejor momento para leer?

Al amanecer y con la brisa matinal. Preferentemente, sobre el fin de semana.

¿Ficción o no ficción?

En general, prefiero no ficción.

¿Presta sus libros?

Trato de no prestar y tampoco pido prestado. Me crié en una casa con una gran biblioteca cuya frase de entrada era: «En la vida, hay dos clases de tontos: los que prestan libros y los que los devuelven». En los casos que me han prestado, los he devuelto sistemáticamente.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso. Disfruto la experiencia de buscarlo, leer referencias y encontrar autores y temáticas en estantes de librerías. Abrir el libro, su olor, pasar sus páginas sin maltratarlo.

¿Libro favorito de la infancia?

El Principito, por su simbolismo y la cercanía con que lo vivimos desde el litoral. Desde mi ciudad natal vemos a simple vista el Castillo de San Carlos, Concordia (Entre Ríos), donde su autor vivió un tiempo cuando averió su avión de trabajo en el correo aéreo. Ese lugar inspiró para algunos tramos de El Principito, como se refleja en la obra Tierra de Hombres.