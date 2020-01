El real estate de San Francisco sufre la ausencia de los ansiados ultrarricos

Hace siete meses, el Four Seasons en San Francisco envió un comunicado de prensa anunciando las buenas noticias que vendrían pronto: nuevas residencias por el nuevo dinero.

Los constructores levantaban vidrio y acero en una torre de 43 pisos donde los residentes tendrían su propio conserje de vinos, además de mármol francés Blue de Savoie, gabinetes Poggenpohl molidos alemanes y accesorios Dornbracht. El penthouse del edificio de US$ 49 millones iba a ser el más caro de San Francisco.

«Justo a tiempo para la próxima ola de millonarios de OPI en San Francisco», dijo el Four Seasons, prometiendo «una experiencia de ventas elevada» para atender a «esta nueva clase de compradores».

Pero luego la ola de ofertas públicas iniciales (OPI) de acciones de tecnología, la que se suponía que acuñaría a los nuevos ultrarricos de San Francisco, fracasó. La acción de Uber, el gigante de los viajes compartidos, ha caído casi un 30% desde que la compañía salió a bolsa en mayo. Las acciones de Lyft bajaron casi un 40%. Pinterest y Slack también han disminuido.

San Francisco terminó siendo una ciudad un poco más normal de trabajadores tecnológicos que se enriquecieron, tal vez ganando unos cientos de miles de dólares. Pero eso no es mucho en una ciudad donde el costo promedio de una vivienda unifamiliar es de aproximadamente US$ 1,6 millones.

«Todos los que regresaron después de la salida a bolsa parecían ser la misma persona. No vi ninguna carcasa de MacBook de Louis Vuitton ni Champagne en sus termos Yeti», dijo J.T. Forbus, gerente de impuestos en Bogdan & Frasco en San Francisco.

MERCADO

"Ya no hay 10 ofertas en una casa"

Hay varias torres de lujo para la ola de magnates que no fue tal: The Avery, The Harrison, 181 Fremont, The Mira. «La definición de lujo es escasez; ahora hay muchas opciones», dijo Herman Chan, de Sotheby’s. «Ya no hay 10 ofertas en una casa».



Por ejemplo, un apartamento de piso completo en el vecindario más elegante de Pacific Heights en San Francisco estaba publicado a US$ 21,6 millones y anunciaba su «bodega digna de sommelier» con 1.500 preciadas botellas. Pero más de un año después y tras una baja de precios de US$ 5 millones, sigue en el mercado.



Los precios para el 5% más caro en los listados de inmuebles del área de San Francisco, subieron 7% entre 2017 y 2018. Este año, cayeron más de 1%, según datos de la compañía estadounidense de bases de datos inmobiliarias Zillow.



El malestar se ha extendido al sur hasta Silicon Valley. El precio al que se publican las viviendas en la ciudad de Portola Valley, California, cayó de US$ 10,8 millones a US$ 5,7 millones. El precio medio de venta de una casa cercana en San José ha caído un 10% en un año a poco menos de US$ 1 millón, según datos de Zillow.