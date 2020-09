Ralph Lauren prevé recortar 15% su plantilla debido al COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma de moda estadounidense Ralph Lauren planifica recortar su plantilla como parte de una reestructuración para reducir costos y acelerar su negocio digital debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

La veterana compañía con sede en Nueva York, que tiene 24.900 empleados en el mundo y más de la mitad en EE.UU, tratará de recortar en torno al 15% de su plantilla, lo que se traduciría en más de 3.700 despidos, según informó EFE-DowJones.

Ralph Lauren señaló en un documento entregado a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) que espera ahorrar así entre US$ 180 y US$ 200 millones, mientras que asumiría un cargo de entre US$ 120 y US$ 160 millones relacionados con indemnizaciones por despido.

La firma detalló varios pasos de un gran plan «para lograr crecimiento sostenible a largo plazo y creación de valor, lo que incluye establecer una estructura global simplificada y plataformas tecnológicas mejoradas para dar apoyo a las operaciones» en todo el mundo.

«Los cambios que están ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor han acelerado los cambios que vimos antes de la COVID-19 y vamos a poner en la vía rápida algunos de nuestros planes para estar a la altura», dijo el presidente y consejero delegado, Patrice Louvet.



La estructura simplificada de la empresa pasa por «consolidar» las funciones de «marketing» y «branding», establecer un sistema de «inteligencia y experiencia del consumidor» que utilizará análisis predictivos, y reorganizar los equipos de promoción comercial corporativa.

En cuanto a la mejora tecnológica, Ralph Lauren implementa un sistema de RR.HH. y planificación global basado en la nube, digitalizando su cadena de suministro y sumando herramientas como realidad aumentada, entre otras.

En su última presentación de resultados, en el trimestre de junio a agosto, la firma redujo su facturación un 66% respecto al mismo tramo del año anterior y tuvo US$ 168 millones de pérdidas operativas. La cúpula directiva de la empresa redujo su salario. Ralph Lauren renunció a su sueldo; Louvet cobrará 50% menos y otros ejecutivos achicaron 20% su salario.