Rafa Nadal gana dentro y fuera de la cancha, ahora es el nuevo embajador de marca de Santander

Ganar, ganar y volver a ganar. Ese fue el resumen del año 2019 para el español Rafael Nadal, quien se mantiene como el número 1 del ranking de ATP y conquistó nada menos que dos Grand Slam (el US Open y Roland Garros), dos Masters 1000 y la Copa Davis con España.

El último «punto» del año para el nacido en las Islas Baleares llegó el último día de diciembre, y fue en realidad fuera del court. El banco español Santander anunció el «fichaje» del tenista como nuevo «embajador de la entidad a largo plazo».

«El deportista, que ya estuvo ligado al Grupo durante años con Banesto, será la imagen de la entidad en diversas campañas y eventos en España, con Santander Private Banking a nivel global, y en otros países de Grupo Santander», amplió la multinacional en un comunicado. Pese al acuerdo, la marca no podrá aparecer en la ropa del tenista durante los partidos, un inciso del contrato que une a Nadal con su sponsor técnico, Nike.

Los detalles acerca del monto que percibirá el tenista no fueron revelados oficialmente, pero según un artículo del periódico español El Mundo el pago será de un millón de euros al año. «Una cifra casi calcada a la que se embolsó el pasado agosto por su triunfo en el Masters 1.000 de Canadá», comparó la nota.

Nadal, uno de los tenistas más ganadores de la historia —su palmarés desde entonces consta de 84 títulos, 19 de ellos de Grand Slam—, dueño de una carrera intachable y una figura muy popular entre los amantes del deporte, es una estrella codiciada por las marcas.

Elogio. La presidenta del grupo Santander, Ana Botín, destacó el prestigio del tenista. (Foto: AFP)

La tienda de deportes Babolat, KIA Motors, Nike, la multinacional de telecomunicaciones Telefónica, y la marca de vestimenta Tommy Hilfiger ya lo tienen como icono. En esa lista también aparecía Sabadell (otro banco español), con el que acabó contrato antes de ser reclutado por Santander.

A Nadal, las marcas le pagaron US$ 26 millones en 2019, según Forbes. Los premios económicos por sus triunfos deportivos le reportaron US$ 9 millones. Desde que comenzó a jugar como profesional (2001) «Rafa» ha amasado una fortuna de US$ 110 millones por ganar títulos.

Peloteo amistoso

Para Santander, la elección de Nadal como embajador hace sentido. La presidenta del grupo, Ana Botín, destacó el prestigio del tenista. En el comunicado lo calificó como «uno de los mejores deportistas del mundo y el mejor deportista español de todos los tiempos». Nadal encarna los valores de «esfuerzo, disciplina, humildad y respeto» que promueve el banco, recalcó.

«Es muy ilusionante volver a compartir su espíritu ganador y los valores del esfuerzo diario y de luchar cada punto para conseguir las metas que nos marcamos. Y, por supuesto, compartir la idea de que tan importante es alcanzar las metas como la manera de conseguirlas», declaró Nadal en la nota conjunta.

La relación entre la ejecutiva y el deportista es de larga data. De hecho, en la web perdura un video de 2007 en los que se los ve a ambos realizando un «peloteo» como parte de una promoción para el banco Banesto, al que por entonces «Rafa» prestaba su imagen. Nadal también tenía una relación cercana con Emilio Botín, padre de Ana y titular del grupo hasta su muerte en 2014. Una relación comercial casi tan añeja como la rivalidad en la cancha con Roger Federer.