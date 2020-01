Más próximo a la política, el magnate Carlos Slim cumplió 80 años 

El magnate mexicano Carlos Slim cumplió el martes 80 años, manteniéndose como el hombre más rico de México y ahora acercándose a la política con su buena relación, aunque no libre de tensión, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En privado, el magnate Carlos Slim (nacido en Ciudad de México, en 1940) es conocido por su sencillez y austeridad, y en público, por su buen olfato para los negocios, que le ha llevado a amasar más de US$ 64.000 millones, según el listado de las mayores fortunas del mundo de la revista Forbes del 2019.

Slim llegó a encabezar esa lista entre 2010 y 2012 y actualmente ocupa la posición 5 a nivel mundial, si bien se vio afectado en los últimos años por el a veces irregular desempeño de la operadora de telefonía móvil América Móvil, que no obstante sigue siendo la mayor firma de telecomunicaciones de América Latina.

Pero su presencia en este sector, del que también posee participaciones de la firma Teléfonos de México (Telmex), no es la única fuente de ingresos del multimillonario de origen libanés.

Tentáculos empresariales

Slim tiene el Grupo Financiero Inbursa, que opera un banco, una casa de bolsa, una administradora de fondos de retiro y una aseguradora, entre otras filiales.

Mantiene el control de sus empresas principalmente a través del Grupo Carso, uno de los conglomerados más importantes de México, que incluyen entre otros al Grupo Condumex (de construcción), la compañía Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy (dedicada a gasoductos y energías no renovables) o Grupo Sanborns (cadena de cafeterías y establecimientos comerciales).

Tomando como referencia las enseñanzas de su padre, Slim se rige bajo una serie de principios empresariales como la flexibilidad laboral, un alto nivel de exigencia, la productividad y la reinversión de beneficios. Incluso, ha sintetizado esa filosofía empresarial en 10 puntos que transmite a familiares, colaboradores y equipo de trabajo.

CLAVES

Su decálogo empresarial

1. Estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas. Flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de la empresa pequeña hacen grandes a las grandes empresas.



2. Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas, pues fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa, asimismo evita los amargos ajustes drásticos en épocas de crisis.



3. Siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Incrementar la productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias mundiales.



4. La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario o del administrador. No hay que sentirse grande en nuestros pequeños corralitos.



5. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de objetivos y conociendo los instrumentos.



6. El dinero que sale de la empresa se evapora. Por eso reinvertimos las utilidades.



7. La creatividad empresarial no sólo es aplicable a los negocios, sino también a la solución de muchos de los problemas de nuestros países. Colaboramos a través de la Fundación Carlos Slim.



8. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos.



9. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo.



10. La premisa es y siempre ha sido tener muy presente que nos vamos sin nada; que solo podemos hacer las cosas en vida y que el empresario es un creador de riqueza que administra temporalmente.