Productos bancarios a medida, como en Netflix

Problemas como estos fueron puntapié para que en 2014 Infocorp creara Prisma, un módulo dentro de su software para instituciones financieras que ofrece promociones, productos y servicios a medida del perfil de cada cliente.

«Utilizamos inteligencia artificial y machine learning para analizar los datos en los bancos. La función es muy similar a la next best fit offer que aplican Amazon o Netflix para ofrecer un producto o serie a medida del cliente según su perfil», resumió Felipe Gil, CEO de la compañía.

Prisma fue presentado en septiembre de 2015 y a mitad del año pasado se transformó en una spin-off. Es que de los 10 bancos que lo utilizan en Latinoamérica y el Caribe, un 50% lo incorporó como parte del producto completo de Infocorp y la otra mitad casi como la única solución. Son bancos que manejan entre US$ 1.000 millones y ?US$ 50.000 millones en activos y, según Gil, entre 5 millones y 10 millones de clientes han recibido algún tipo de contacto con Prisma. «Algunos bancos personalizaron el mensaje de saludo cuando un usuario inicia sesión y no solo aparece un ‘Hola’, sino que utiliza los colores de su club de fútbol. O al promocionar préstamos, si el mensaje es para millennials incluye más emojis, o al enviar saludos de cumpleaños toma datos de consumo y si el cliente es asiduo a un restaurante le ofrece un gran descuento con la tarjeta», ejemplificó.

Gil destacó como diferenciales de Prisma que se puede implementar en cualquier software bancario y en un tiempo muy corto: seis semanas. La firma lo ofrece como Software as a Service (SaaS) en la nube y cobra una suscripción mensual de acuerdo a la cantidad de clientes en la base de datos, pero también lo instala en los servidores de las instituciones.

Con la consolidación de la región, este año el plan es comenzar la expansión en EE.UU. y Europa, además de abarcar otro tipo de instituciones financieras, como compañías de seguros y adquirientes y emisoras de tarjetas de crédito globales. «En Europa ya comenzamos con un partner que trabaja en Holanda, Alemania y Reino Unido. En EE.UU. estaremos en dos ferias del sector, el LendItFintech USA (abril) y el Financial Brand Forum en Las Vegas (mayo)», adelantó Gil.