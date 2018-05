El primer SUV de Citroën se abre camino en Uruguay

La marca francesa presentó su primer SUV, mientras sus ventas no dejan de crecer. El nuevo Citroën C3 Aircross ya está recorriendo nuestras rutas y caminos. Con este modelo, Citroën también sale a competir entre los vehículos utilitarios deportivos compactos. «Este nuevo SUV va a impulsar aún más nuestras ventas», afirmó entusiasmado Martín Soler, director de Oversil, empresa que representa a Citroën en Uruguay.



La marca francesa está creciendo a un ritmo acelerado a nivel local. «En 2017 nuestras ventas aumentaron un 42% frente a un mercado que registró un incremento total del 20%; Citroën creció el doble de lo que creció el mercado», subrayó el empresario.



El C3 se presenta como la principal estrella de la marca, que también en el ejercicio del año pasado obtuvo el liderazgo en el mercado de los utilitarios furgones, con un 24% de participación de mercado, destacó el director de Oversil.



Con el lanzamiento del nuevo Citroën C3 Aircross, acompañado por inauguración del remodelado showroom de Justicia y Miguelete bajo los innovadores conceptos corporativos de la marca francesa y el fuerte impulso en el nivel de las ventas en 2017, el director de Oversil afirmó que hay aún mayores expectativas de expansión no sólo para este año sino también para el futuro.



«El segmento SUV ha acusado un crecimiento exponencial durante los últimos años tanto en Estados Unidos como en Europa y ahora en América Latina, donde actualmente representa el 18% del mercado total en el caso de Uruguay y está creciendo año a año», indicó el empresario.



El director de Oversil proyecta cerrar el 2018 con un aumento de las ventas del 10% «en un mercado que va a acusar una leve baja».



Para el segundo semestre del año, la marca francesa tiene previsto nuevos lanzamientos, con más novedades en el terreno de los SUV, entre otras líneas.



El nuevo Citroën C3 Aircross llegó en cuatro versiones. Tiene tracción delantera y está equipado con motores económicos y eficientes de 1.2 cc y una potencias de 82 y 110 CV. La transmisión puede ser manual de 5 marchas o automática de 6. En tanto, el maletero puede alojar hasta 420 litros con los respaldos en posición normal,



En su interior, el C3 Aircross proporcionar a todos y cada uno de los ocupantes un gran confort. Esta ingeniería del bienestar se estructura en cuatro grandes líneas: la suavidad del tacto y de la acústica, el carácter práctico del espacio interior en todo tipo de circunstancias, el sosiego de la mente gracias a un ambiente apacible y, por último, una tecnología intuitiva y útil.



«La misión de Citroën es transformar una situación ordinaria en una vivencia extraordinaria, logrando asombrar al cliente y creando experiencias únicas», señaló Victoria García, encargada de Marketing & Producto Citroën,



El precio del nuevo Citroën C3 Aircross se ubica en US$ 29.900 hasta US$ 39.990 para la versión de mayor equipamiento. La garantía es de 2 años o 50.000 km.