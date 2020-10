Presentan un nuevo edificio del Proyecto Well

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este emprendimiento inmobilIario fue concebido para estar en sintonía con aquellos que buscan calidad de vida. En una perfecta armonía reúne arquitectura, diseño, tranquilidad, naturaleza y servicios en la ciudad.

«Well es un desarrollo inmobiliario que reúne las últimas tendencias y se posiciona a la vanguardia de los cambios en los estilos de vida», afirmó el director de DDC, Juan Antonio Damiani.



Ubicado en pleno Carrasco Este, rodeado de áreas parquizadas, espejos de agua y en el entorno protegido del desarrollo inmobiliario Lagos, Well sumará un segundo edificio bajo el impulso emprendedor de DDC Desarrollos, junto al reconocido diseño del estudio del Arq. Carlos Ponce de León.



Well comenzó su construcción en junio de 2019 y a diez meses de finalizar su primera etapa, ya han comercializado 44 de sus 48 unidades.

«Con la llegada de la pandemia del coronavirus, reafirmamos la tendencia hacia un estilo de vida que busca el bienestar, amplios espacios, confort y áreas parquizadas, un diferencial que todos buscamos cada vez más. Hoy estamos ávidos de vivir en espacios más amplios, con luz natural y sabiendo que nuestro hogar, también será nuestra oficina o la escuela para los más chicos, estando muchas más horas del día allí» sostuvo Damiani.



La identidad de Well, se caracteriza por ser un edificio donde se enfoca mucho en cada uno de los detalles de quienes habitan allí, con amplios ventanales, generosos espacios y jardines colgantes integrados a la fachada. Gracias a este diseño, el proyecto obtuvo un premio en el International Property Awards que se entrega en Londres, como mejor Edificio Residencial para América Latina.



En tanto, el proyecto cuenta con el asesoramiento del Estudio Damiani, el paisajismo es responsabilidad de la empresa Identidad Paisajismo, la agrimensura es del Estudio Boix, mientras que los jardines verticales están a cargo de la empresa Eco Desarrollo.



Por su parte, el interiorismo de las áreas comunes es realizado por el estudio Hassen Balut, que logra plasmar una decoración slow y equilibrar la simpleza con el entorno en el lobby de doble altura.



Well II está conformado por 35 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos con terraza y parrillero, distribuidos en planta baja y cuatro niveles. «En cada unidad se prioriza el espacio, con superficies que oscilan entre 80 y 240 metros cuadrados», destaca el director de DDC Desarrollos.



Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios

Well además cuenta con múltiples servicios creados para disfrutar del tiempo libre tanto de grandes como de pequeños. Sus amenities reflejan esa búsqueda de armonía y mejor calidad de vida, donde se destacan: piscina semiolímpica, fitness center, kids-playroom, kid playground, muelle al lago, huertas, fogones, WiFi en áreas comunes, box individual y dos salones de usos múltiples. También dispone de un ambiente seguro con servicio de vigilancia las 24 horas.



A la vez, todas las unidades tienen asignadas cocheras con capacidad para uno o dos vehículos según la cantidad de dormitorios. En sintonía con la propuesta de Well, el emprendimiento tiene previsto estaciones de carga eléctrica para automóviles, que complementarán las instalaciones proyectadas en cada cochera.



El proyecto Well tuvo una alta aceptación entre compradores uruguayos y varios del exterior. Esta segunda etapa lanzada oficialmente el pasado domingo, ya alcanzó el 50% de las unidades comercializadas.



El precio de los apartamentos se ubica desde US$ 208.000. con una reserva del 5% del valor y una amplia financiación de Itaú. Meikle y Crisci Blanco son las inmobiliarias de la comercialización en exclusiva.



El comienzo de las obras está previsto para el primer trimestre del próximo año.