Preguntas que abre un futuro incierto

Prometedor y a la vez desafiante por las transformaciones tecnológicas en curso, el futuro abre posibilidades fascinantes y también preguntas apasionantes sobre el mundo que viene.Pasaje al futuro, libro del emprendedor y tecnológo argentino Santiago Bilinkis, plantea esas interrogantes sobre el impacto tecnológico en campos como la ciencia y la educación.

La premisa atrapó a la gerenta general de Claro, Verónica Rudolph, quien sigue a Bilinkis desde que lo escuchó en una conferencia en Buenos Aires.

«Me dejó muchas más preguntas que respuestas, y eso es una de las cosas que más me gustó. El futuro no está escrito aún, y hay que ir imaginándose cómo será para poder ir adaptándose rápidamente», destacó Rudolph sobre el aprendizaje que le dejó el libro. Y explicó que más que una lección concreta aplicable al negocio, el texto de Bilinkis le permitió «ampliar la visión» en estos temas.

«De una manera simple y clara el libro plantea muchas preguntas relacionadas con temas tecnológicos, para los cuales es imposible no quedarse pensando y re-pensando. Habla de cuestiones relacionadas con tecnología, ciencia, educación, a través de conceptos de fácil comprensión», ensalzó.

Uno de sus capítulos preferidos es el que habla de la reinvención de la educación, partiendo de una pregunta tan directa como compleja: «¿Para qué estamos educando?».

Así de incierta es también la próxima lectura de la ejecutiva. «Seguiré con lo que me presten o sugieran», concluyó.

¿Escritor favorito?

No tengo. Me gusta leer variado.



¿Cuántos libros lee al año?

No sé exactamente. No todos los termino (si no me interesa no sigo invirtiendo tiempo), no todos los leo enteros (salteo partes y voy a las que me gustan o me interesan). Otros sí los leo completos ¡y en el orden correcto!



¿Mejor momento para leer?

Vacaciones.



¿Ficción o no ficción?

No ficción.



¿Presta sus libros?

Sí. Y me gusta que me presten y recomienden.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso.



¿Hace anotaciones o subraya?

Sí. Y también tomo «notas».



¿La película más fiel a un libro?

Me quedo siempre con el libro. La película nunca se parece a lo que imaginé.



¿Libro favorito de la infancia?

El principito. Pero no sabría decir por qué... tendría que volver a leerlo ahora de adulta.