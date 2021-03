«El precio es el factor que más determina las ventas de autos»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el COVID-19 «se dio una debacle de nuestra actividad, se vino la noche con un nivel de ventas que cayeron al piso y, a partir de junio pasado, comenzó a repuntar», sostuvo Ricardo Arotxarena, presidente de la Asociación de Concesionarios y Marcas Automotores (Ascoma).



En la danza de números, el sector proyectaba cerrar 2020 con la comercialización de 24.000 unidades nuevas en el escenario más optimista. El pasado 31 de diciembre, cuando se pasó raya, el balance arrojó una venta total de 34.530 vehículos 0 Km.



«Nuestro sector, en general, quedó conforme con el 2020 si se toman en cuenta las especiales circunstancias de la pandemia del COVID-19, aunque en 2019 se había logrado comercializar 40.530 unidades», dijo Arotxarena.



Atrás de la dinámica del sector, el análisis del presidente de Ascoma tiene varios componentes.



«Primero muchos uruguayos pusieron foco en el segundo auto, para evitar posibles contagios del COVID-19 en otros medios de transporte público, y segundo algunos aprovecharon que no pudieron viajar al exterior para cambiar su coche»,estimó el presidente de Ascoma.



La campaña de gobierno para promover el turismo interno también tuvo su impacto en las ventas. «Un gran número de personas optó por adquirir un auto adecuado al objetivo de salir a recorrer el Uruguay», apuntó.



El tipo de cambio también juega su partido en la comercialización de 0 km. «A partir de marzo de 2020, aumentó la cotización del dólar y automáticamente se frenaron las ventas, y una vez que se logró estabilizar su cotización mejoró la operativa del sector», señaló Arotxarena.



En tanto, el inicio de 2021 encuentra firme las ventas de 0 km, con un crecimiento del 20% en enero respecto al mismo mes del año anterior y en febrero se colocaron más de 3.000 unidades con un crecimiento interanual del 30%. En las estimaciones iniciales de Ascoma para este año se asoma la posibilidad de colocar hasta 42.000 unidades nuevas. «A título personal, si llegamos a vender 40.000 vehículos 0 km, es un año aceptable», agregó el dirigente empresarial.



Asimismo, destacó que «la venta de unidades usadas en 2020 sufrió algo más la caída respecto al 0 km», de la mano de promociones que lanzaron distintas marcas. Sin embargo, a partir del último trimestre del año pasado, «hubo una recuperación» en la comercialización de unidades usadas tanto en cantidad de operaciones como en precios, aseguró Arotxarena.



Más allá de que el mercado automotor ofrece muchos nichos y están presentes varias marcas, el presidente de Ascoma asegura que «el precio sigue siendo el factor que más determina las ventas de autos; es lo principal que se fija el cliente, seguido del respaldo de la marca que está asociado a su valor de reventa».



A propósito de tendencias y hábitos de compra, los SUV (vehículo utilitario deportivo) siguen captando cada vez más preferencias en Uruguay y el mundo, «El SUV viene creciendo a pasos agigantados, por su diseño, acceso más cómodo y una amplia capacidad de carga», indicó.



APOYOS



Todas las marcas no tuvieron el mismo desempeño en 2020. La explicación se encuentra en el propio sistema de la oferta y demanda. «Hubo marcas que afrontaron problemas de demoras en las entregas porque el mundo se paró para combatir el COVID-19 y prácticamente las fábricas dejaron de producir», apuntó Arotxarena, para agregar: «Si no había problemas de entregas desde fábrica, se pudo vender un 10% o más de 0 km».



Desde hace un año, Ascoma ha reforzado sus acciones y contactos con autoridades y organismos del Estado en respuesta a las distintas problemáticas planteadas por sus 144 socios de Montevideo y el interior del país.



«Trabajamos al servicio de nuestro sector, que es lo que más nos interesa. Abrimos una academia de capacitación para nuestras empresas socias, donde se abordaron los desafíos de la era digital, entre otros asuntos de interés y actualidad como la atención y fidelización de los clientes», sostuvo Arotxarena.