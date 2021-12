Peugeot lanza e-Expert a Hidrógeno y mira a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante los avances de Uruguay en el desarrollo de la necesaria infraestructura para promover la movilidad eléctrica, en 2018 Sadar, empresa representante local de la marca francesa, en conjunto con Peugeot Latinoamérica, deciden definir una estrategia para iniciar la comercialización de vehículos eléctricos.



«Comenzamos con un proceso de pruebas y validación de la red pública de cargas, homologación del servicio de postventa, la calidad del suministro eléctrico, hasta que el año pasado anunciamos el compromiso de llegar a Uruguay también con una versión híbrida y eléctrica por cada modelo, tal como estableció Peugeot desde la casa matriz», comentó José Luis Donagaray, director de Marketing de Peugeot Uruguay.



En ese recorrido y como estreno para la región, la marca del león ya presentó a nivel local la SUV 3008 Hybrid4 y la versión eléctrica del Peugeot 2008, mientras llega la Partner eléctrica en abril 2022.



Donagaray estima que hay tres factores que van a impactar directamente en la velocidad de crecimiento de la movilidad eléctrica en Uruguay.



«Los vehículos eléctricos de Peugeot ya son una realidad y funcionan bien, aunque todavía son un producto caro, sobre todo, por la fuerte incidencia de las baterías», apuntó el director de Marketing de Peugeot Uruguay.



A nivel local, Donagaray sostuvo que existe una «amplia red pública de cargadores con una buena cobertura territorial en más de ochenta puntos», aunque señaló que el tiempo de carga de las baterías de los vehículos eléctricos «aún es lento por la falta de cargadores de alta velocidad».



En ese sentido, los que menos tardan necesitan, menos de 3 horas; mientras que otros pueden llegar a las 5 horas o incluso hasta las 12 horas, si la batería está completamente vacía.



Cargada la batería el desempeño del vehículo eléctrico no tiene competidores: con $290 de electricidad, que equivalen a cuatro litros de nafta, se recorren 240 km con un vehículo eléctrico.



Otros de los factores de estímulos para una creciente comercialización de los vehículos eléctricos, agregó el director de marketing de Peugeot Uruguay, son los beneficios de las políticas fiscales. «Hoy los vehículos eléctricos no pagan aranceles de importación, que significa un 23 por ciento, tienen un Imesi 0 a partir de enero 2022 y además están los beneficios de los proyectos aprobados en el ámbito de la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones)», destacó el entrevistado.



Uruguay, con la consolidada matriz de energía renovable que tiene como consecuencia del respaldo las fuentes de generación hidráulica y eólica, «estamos en perfectas condiciones de mantener tanto la fluidez de suministro de electricidad como los estímulos de las políticas fiscales», dijo Donagaray.



A su vez, los vehículos híbridos y eléctricos actualmente están equipados con tecnología de punta, de modo que es posible hasta programar la hora y el tiempo de la recarga de la batería en función de las tarifas preferenciales de UTE.



El respaldo sobre el normal funcionamiento de las baterías no es un tema menor. En el caso de Peugeot, tienen 8 años o 160.000 km hasta el 70% de la carga como mínimo.



Además de los requisitos que establece la casa matriz sobre el manejo sustentable de las baterías en desuso, Sadar está en diálogo con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para implementar alguna iniciativa.



HIDRÓGENO VERDE



Con la vista puesta en la movilidad del futuro, el Grupo Stellantis, del cual forma parte Peugeot, ha desarrollado un vehículo utilitario híbrido, que ofrece la gran autonomía del hidrógeno (400 kilómetros según WLTP) junto con la motorización eléctrica.



«Peugeot e-Expert Hydrogen fue presentado a inicios de noviembre en Paris a la delegación del MIEM, Ancap, UTE y Uruguay XXI por parte de Xavier Peugeot, director de VUL, y técnicos de la marcas.



Este modelo integra un motor eléctrico asociado a una pila de combustible de hidrógeno verde que permita una recarga en tres minutos asi como una gran autonomia», concluyó Donagaray.



Dicho modelo ya esta comenzando su comercialización en Europa.