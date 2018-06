Los asientos presentan una particular distribución modular independiente.

Como punta de lanza hacia la movilidad eléctrica, Peugeot Uruguay presentó la Partner en versión Furgón y Tepee, mientras proyecta para el último trimestre de 2019 el lanzamiento del primer automóvil eléctrico de la marca francesa.



Tanto la nueva Partner utilitaria como de pasajeros, tiene una caja automática con la opción Eco de manejo para optimizar el rendimiento de la batería,



Peugeot Partner Tepee tiene capacidad para cinco pasajeros, con doble puerta lateral y una trasera. Los asientos presentan una particular distribución modular independiente, lo cual permite su movilidad según las necesidades.



En equipamiento, ambas versiones llegan con doble airbag, sistema antibloqueo con disco de freno en las cuatro ruedas (ABS) y control de estabilidad (ESP). También cuentan con climatizador digital y pantalla táctil, aunque la versión de pasajeros además viene con GPS.



El nuevo Partner eléctrico reúne las últimas evoluciones tecnológicas ligadas a esta energía. En la fase de recuperación de energía (frenado y parada), el motor genera una corriente que recarga la batería. El peso del motor es de 42,3 kg y libra una potencia máxima de 49 kW (67 CV).



Desarrolla una velocidad de 110 Km/h, con limitación eléctrica, y la aceleración de 0 a 50 km/h se cumple en 5,3 segundos.



La autonomía de la nueva Partner eléctrica varía en función del estilo de manejo, la carga y el uso de los distintos equipamientos, sobre todo del climatizador, La ficha técnica marca una autonomía de 75 kms a 110 Km/h, mientras que a 60 Km/h el utilitario recorre más de 150 kms.



El tiempo de carga rápida de la batería de litio es de 30 minutos. También tiene la opción de la carga lenta en 8 horas.



La garantía es de 2 años o 50.000 kms, en tanto las baterías tienen 8 años o 100.000 kilómetros.



El precio del Peugeot Partner Furgón se ubica en U$S 43.000 y la versión de pasajeros es de US$ 45.000.



José Luis Donagaray, gerente de Marketing de Peugeot Uruguay, destacó los bajos costos comparativos del vehículo eléctrico frente al mantenimiento y el consumo de combustible de los vehículos térmicos.



«La inversión en este tipo de vehículos puede ser objeto de un proyecto de inversión ante la Comap (y) la exoneración puede llegar hasta el 37% del capital invertido», afirmó Donagaray durante el lanzamiento, que contó con la presencia del director de Peugeot para América Latina, Fernando Varela. y el gerente regional, Iván Kruselniski.



El Grupo PSA, que se integra con Peugeot, Citroën, DS y Opel, ha presentado una nueva estrategia de vehículos eléctricos lanzando a partir de 2019 una amplia oferta de modelos eléctricos e híbridos enchufables de gasolina. El objetivo del Grupo PSA es comercializar de cara al 2021 cuatro nuevos modelos eléctricos, aunque proyecta que el 100% de la gama de sus vehículos incluirá una oferta electrificada para 2025.