Perdió su trabajo con 23 años, emprendió con envíos internacionales y hoy es uno de los líderes del mercado

Federico Nogueira es emprendedor, entusiasta y con una mente abierta más allá de las fronteras. Montevideano, 34 años, vive en pareja, cofundó Gripper, empresa de envíos internacionales en 2011 con apenas 23 años y en una época en la que no existía el régimen de franquicias de hoy.

El empresario cuenta cómo su pequeña firma donde él «hacía todo» se convirtió en uno de los principales jugadores del sector y pasó a tener un warehouse propio en Miami, que es un diferencial para la empresa.

Este mes, dice, Gripper vive un «boom» por el Black Friday y las compras navideñas, que duplican el negocio. De paso, desmitifica que más que por costos, los clientes usan el servicio para comprar productos que acá no consiguen.

Las empresas de envíos internacionales han tenido un auge con el desarrollo del e-commerce y en especial en estas fechas, cuando aumentan las compras de regalos de fin de año. ¿Cómo nació Gripper?

Surgió en 2011, después de haber perdido mi trabajo en una empresa de informática. Tenía 23 años y en aquel momento mis expectativas ni siquiera se acercaban a lo que es la empresa hoy. Todo el mundo suele pensar, ante este tipo de proyectos, que están bien diagramados para el crecimiento, pero Gripper no surgió de una visión estratégica con objetivos definidos y un camino claro. Fue el resultado de varios intentos de negocios a menor escala en los que a veces me fue bien, a veces mal, pero todos me ayudaron a entender cómo emprender.

Federico Nogueira. "Fue fundamental el apoyo de mi madre, ella puso mi desorden en orden, me mostró cuánto facturaba y cuánto gastaba". (Foto: Leonardo Mainé)

¿Qué momentos marcaron su pasaje de emprendedor a empresario?

Hay muchas cosas que me hicieron crecer. La primera fue cuando inicié el negocio. Me crucé con un amigo, Julio Corujo, un empresario que arrancó muy de abajo, quien al ver mi forma de ser muy disperso con 23 años, me dio un consejo: «Olvidate de trabajar desde tu casa, ponete un lugar físico donde ir a trabajar todos los días, con un horario a cumplir. Aunque creas que no tenés nada para hacer, cumplí tu horario». Eso fue clave para mí, me formó una conducta que no tenía. Después, fue fundamental el apoyo de mi madre, ella puso mi desorden en orden, me mostró cuánto facturaba y cuánto gastaba, y me ayudó a tener un panorama más claro de qué camino tomar para crecer.

En 2011 no existía el auge del e-commerce ni del comercio transfronterizo que se ve hoy, ¿verdad?

Cierto, solo existían algunas empresas y yo era usuario. Así vi que sería bueno abrir algo en este rubro y dedicarme a esto. Todo arrancó orgánicamente, era algo muy chico, yo era quien recibía los llamados, hacía los repartos, hacía todo.

¿Sus emprendimientos anteriores fueron en esta área de negocios?

No, de hecho, el nombre «Gripper» —que significa «agarre»— quedó del producto de un amigo, que era una manufactura de goma que yo quería comprar y vender, y al final no prosperó. Era un producto antideslizante para poner en los autos. No tenía que ver con la empresa de hoy, pero quedó el nombre.

Federico Nogueira. Cofundador y CEO de Gripper "Tenemos más de 120.000 clientes registrados, entre dos tipos de perfiles: consumidor final y el corporativo".

¿Cómo surgió la idea de abrir un depósito en Miami?

Eso fue en 2014, parecía una gran locura abrir en un país al que había ido creo que una sola vez en mi vida. No tenía ni plata ni idea de cómo se hacía para abrir una empresa allá. Y en esa búsqueda, encontré a Dayton, quien fue mi socio durante mucho tiempo, un americano que empuja como nadie. Gracias a él y a su esposa, Carolina, pudimos formar Gripper Group en Miami. Comenzamos con los paquetes en el piso, fuimos comprando estanterías de a poco, luego una computadora, una impresora, y todo comenzó a tomar forma. El hecho de tener nuestro depósito propio en EE.UU. terminó siendo el gran diferencial. Esto es así porque no utilizamos una empresa tercerizada para que reciba los paquetes allá.

¿Cuántos clientes tienen?

Más de 120.000 clientes registrados. Tenemos dos tipos de perfiles: el consumidor final y el corporativo. El consumidor final es la mayoría y el que más conoce la empresa, es el que compra en Amazon, Walmart, eBay o cualquier tienda que envíe dentro de EE.UU. Compran y se recibe el paquete en el casillero que tenemos en Miami y nos encargamos de transportarlo a Uruguay. También tenemos empresas que deciden almacenar los productos que compran en nuestro warehouse en Miami, y los importamos a Uruguay. Una parte importante es la cadetería que reparte la mercadería en Uruguay, puerta a puerta.

¿En qué grado los impacta la normativa que permite envíos sin impuestos con tope en los US$ 200, tres veces al año?

Son las reglas de juego y están claras. Sería mejor si no existiera ese límite, pero entendemos que estamos en un contexto donde hay comercios locales y todos tenemos que convivir. Además, por encima de ese cupo, las personas pueden seguir trayendo pagando el 60% del valor de la mercadería, y de hecho, lo hacen.

Gripper. La empresa procesa cerca de 60.000 envíos al año. (Foto: Leonardo Mainé)

¿Tiene que viajar seguido a Miami por su trabajo?

Sí, paso la mitad del tiempo acá y la otra mitad allá. Igual tengo un equipo en Miami que es espectacular y puede llevar el desarrollo perfectamente sin mi presencia.

¿Cuáles son los productos que más traen al país?

Textiles, ropa, gorros, carteras, electrónica. En menor cantidad, repuestos de autos, motos, computadoras, juguetes, instrumentos musicales, libros, cosas que no hay acá.

¿Han traído algo fuera de lo esperado, alguna curiosidad?

Sí, me llama mucho la atención que se compran muchos los discos de pasta. En noviembre, trajimos más de 600 kilos de esos discos. Son soportes físicos que pensaba que se habían dejado de usar, pero se está trayendo muchísimo.

FEDERICO NOGUEIRA. COFUNDADOR Y CEO DE GRIPPER "Es muy variado, hay empresas que llegan a traer 500 kilos, por ejemplo, de ropa para vender".

El servicio de ustedes no es el más económico, ¿cuánto cuestan los envíos, y cuál es su fuerte?

Cobramos US$ 21,90 el kilo en la franja de 0 a 5 kilos. Y a partir de allí, mientras más pesado sea el envío, más barato el kilo. No somos los más baratos, cierto, pero nuestras fortalezas son la rapidez, la atención del cliente y el sistema tecnológico con gran facilidad de uso para el usuario. También el desarrollo de un sistema logístico propio es una fortaleza. Siempre tuvimos una buena visualización sobre la importancia de la automatización, porque facilita los medios de pago, acelera trámites y tiempos de entrega.

¿Cuál fue el momento más difícil que vivieron?

Al principio de la pandemia, por la incertidumbre que generó. De marzo a mayo de 2020 tuvimos una baja de casi un 70%, en junio empezamos a levantar y ese año lo cerramos igual que el 2019. El 2021 fue un buen año pero estabilizado, como el 2022.

Ustedes traen la mercancía sobre todo por avión, ¿cómo les afectó el alza de los precios de los combustibles en el mercado internacional?

Subieron mucho los costos y optamos por absorberlos, no los trasladamos al cliente, porque sabíamos que se trataba de algo temporal. Ahora los combustibles se estabilizaron en precios más razonables.

Federico Nogueira. Asegura que en esta época de diciembre la empresa crece 100% en los envíos. (Foto: Leonardo Mainé)

¿Cuáles son las cifras del negocio?

Desde nuestros inicios, hemos transportado medio millón de envíos, en dos o tres vuelos semanales. En lo que va de 2022, hicimos unos 55.700 envíos; todavía nos falta unos 7.000 por ingresar en diciembre, que es un mes fuerte. El promedio de los paquetes es de 1 kilo o 1,5 kilos. Pero es muy variado, hay empresas que llegan a traer 500 kilos, por ejemplo, de ropa para vender.

¿Y las cifras de facturación?

Preferiría no dar esos números de la empresa.

Están en plena zafra por el Black Friday y por las fiestas de fin de año. ¿Cómo les está yendo este mes?

El Black Friday superó nuestras expectativas. A veces esa fecha satura un poco, pero venimos muy organizados, estamos al día con los ingresos de la mercancía y los vuelos. Seguiremos recibiendo las compras del Black Friday hasta el 15 de diciembre. A fin de año la gente se copa trayendo regalos del exterior, traemos más juguetes, artículos de bazar, decoración, ropa, calzados, electrónica. En esta época de diciembre crecemos 100% en los envíos. El promedio mensual está en los 5.500 envíos y lo llevamos al doble.

¿Cuál es su meta para 2023?

Seguir creciendo, hay espacio para crecer en el mercado, creemos que la normativa se irá adaptando a liberar un poco más la frontera, esperamos que la globalización haga su efecto y que más gente pueda acceder a productos del exterior. La mayoría piensa que traer productos del exterior es un tema de costos, pero en nuestro caso la mayor parte de los clientes traen productos que no pueden conseguir localmente. Y ese es el desarrollo al que apostamos. La meta para el 2023 es llegar a los 75.000 envíos anuales.

¿Usted tiene otra empresa, verdad?

Sí, junto a mi socio Adrián Suárez, abrimos Decode en 2018, que se dedica al desarrollo de software y automatización de procesos. Trabajando en Gripper noté que existían necesidades de software en el mercado y eso me llevó a fundar esta otra empresa. Funciona muy bien.