La pasión por los caballos conquista el mundo corporativo

Luis Herrera

Hasta hace cinco años cuando hacía zapping, pasaba de ver carreras de turf por televisión, pero tras de adquirir su primer caballo en 2013, la realidad cambió y la pasión «prendió». Hoy es propietario de 14 caballos y «esté donde esté, desde el celular, computadora o televisión», no se pierde casi ninguna competencia. El director de Uruimporta asegura que el turf es una pasión que lo ayuda a quitarse el estrés pero no un negocio, aunque reconoce que le aplica su faceta más empresarial. «Trato de llevar todo controlado, ordenado porque el turf no admite errores. Lo que no genera dinero trato de venderlo», dijo. «En 2017 gané 12 carreras, obtuve segundos y terceros premios que en total significaron unos $ 3,6 millones para el stud Uruimporta pero aún los números están en rojo», explicó. Si bien dice no tener cábalas, en Maroñas mira correr a sus caballos desde un mismo lugar y entre sus objetos más preciados rescata la manta que obtuvo en 2016, cuando uno de los suyos ganó el Juvenile.



Pablo Bringas

«Tuve la suerte de vender uno de los caballos más caros de la historia de Uruguay», recordó el presidente de Laboratorios Microsules. Se trata del campeón Soy Libriano, cuya venta a Dubái -una de las mecas del turf- se cerró en US$ 1.750.000. «Fue la mayor sorpresa que tuve en todo esto», se sinceró Bringas, quien se inició en el mundo hípico como veterinario (trabajó 12 años en el hipódromo de Las Piedras) para luego ser docente de la Facultad de Veterinaria. «Una cosa llevó a la otra» pero aquella venta millonaria fue el incentivo definitivo para armar un stud y un haras. Le «apasionan» las carreras pero no siempre ve competir a sus caballos aunque la empresa tiene un palco en Maroñas. Tampoco es de apostar: «Si uno quiere quedar mal parado, lo mejor es comprarse un caballo», bromeó. En su caso, combina su pasión con el negocio ya que en el portafolio de Microsules destacan productos para equinos. El vínculo no termina allí y explica que producir en el país y el turf comparten el ser una «carrera permanente».

Fernando Benítez



Define su pasión por los caballos como un pasatiempo que disfruta «si es entre amigos». Todas las participaciones en caballos del director de la Fábrica de Envases de Vidrio es compartida con un grupo de cinco o seis socios. «Lo divertido son las actividades, el asado, las reuniones, etcétera», relató. Sus primeros recuerdos se remontan a sus cuatro años, cuando concurría con su padre y hermanas a Maroñas y compartía momentos más lúdicos que relacionados con el turf en sí mismo. Recién a los 15 comenzó a ir solo desde el Parque Rodó a Maroñas, en el ómnibus 192. A fines de la década de 1990 se inició en la compra de caballos junto a amigos. «El primero fue Dónde, con el que ganamos en Las Piedras y dos carreras en San Isidro (Argentina)», destacó. Hoy tiene dos caballos en sociedad y no apuesta porque le atrae más el caballo que turf. «Me gusta la potencia, la fuerza del animal», contó quien atesora dos herraduras de Rhodas, caballo que participó del Gran Premio Ramírez en 2017.



Gonzalo Lucas

«El turf es una ilusión continua, una búsqueda constante de la felicidad y eso aplica a los negocios donde lo que importa es el camino. Hay que hacer bien todos los procedimientos para tener más chances de éxito, el disfrute está en ese proceso», relató el socio de Deloitte. Lucas, quien tiene cinco caballos en sociedad, asegura que la actividad es un hobby que disfruta entre amigos y no un negocio. «Además del amor por el caballo, de verlo crecer, correr su primer carrera, lo importante es generar vínculos. Podría tener uno yo solo, pero lo vivo más con mis socios, lo relevante es el grupo de amigos, hacer un asado, compartir y soñar juntos. Se genera mucho vínculo de amistad». Su mejor año fue el 2017, donde sus animales ganaron 11 carreras, 20% de las que corrieron. Reconoce que apuesta, que sus cábalas llegan y se van al ritmo de victorias y derrotas y que guarda con cariño una herradura de Forgotten, caballo que venció, entre otros, el Nacional en 2012.



Carolina Gianola En el presente su trabajo no le permite estar tanto tiempo cerca del stud El Basílico y el haras La Madriguera, ambos emprendimientos comenzados por su padre, Ariel Gianola, pero asegura que intenta estar al tanto de varias actividades, desde buscar los nombres, estar en los nacimientos, avances en entrenamientos, la llegada a Maroñas. Esa pasión la hereda de su progenitor y por ello reconoce que está entre caballos «desde que tengo uso de razón». Trata de inculcar esta tradición a sus hijos a quienes lleva al haras familiar cada vez que tiene oportunidad. Si bien asegura que ya no apuesta confiesa que «cuando era chica» lo hacía y «siempre ganaba». ¿Cábalas? Varias, desde ver la carrera desde un mismo lugar, saludar a alguien (o no saludar) y llevar a sus hijos a las carreras, entre otras. Remarca que el turf se caracteriza por el sacrificio y, en su caso, la pasión y que esto lo traslada al trabajo: «Ambos son clave para lograr los resultados».