Paola Ini: "Compromiso con una empresa es que no dé lo mismo cuando algo sale mal"

El cargo es relativamente nuevo y su alcance toca varias aristas de las empresas. Ser gerente de felicidad en una compañía no es tarea fácil porque hacer feliz a todos, todo el tiempo es «una utopía», aseguró Paola Ini, quién sustenta el cargo en DHL Express desde hace dos años.

A su entender, la «felicidad» es un concepto amplio que se consigue con objetivos del día a día adaptados a la realidad de cada trabajador y con acciones que contribuyan a que las personas «encuentren su lugar en la empresa» y «acepten sus diferencias». Es que según la experta, no se puede hacer feliz a todos, ni a otro por obligación. «El objetivo es generar pequeños momentos de placer y satisfacción, y ayudar a entender cómo llevar los malos momentos, cómo actuar cuando alguien está mal», amplió.

Desde su perspectiva, el plan es reforzar el compromiso de los empleados que ya no se logra solo con un buen salario y la estabilidad laboral, sino que implica otros temas, como por ejemplo liderazgo y salud. «Si la gente está bien, y si la empresa está ayudando en lo laboral y en su vida, ellos vendrán con su mejor versión y lo mejor para dar y eso tiene un impacto en el negocio, que no es solo rendir más sino que no les dé lo mismo cuando algo sale mal».

Ini responde a la gerencia de RR.HH. de DHL para Centro y Sudamérica, tiene a su cargo la «felicidad» de unas 3.500 personas y se presentará en Management 3.0, liderando la transformación, la 23° edición del Congreso Internacional de Gestión Humana que organiza la Asociación de Profesionales en Gestión Humana (Adpugh), el 11 y 12 de septiembre en el hotel Sheraton Montevideo.

En estos dos años, las diferentes acciones aplicadas ya comenzaron a dar frutos. El año pasado la rotación bajó a 14% cuando hace dos años estaba en 17%. Además, el compromiso de los empleados subió 4%, de 90% a 94%, según encuestas internas. También el impacto del trabajo en salud dio resultados. A fines de 2018, a la hora de renovar la póliza de salud corporativa en América Latina, el costo bajó US$ 40.000 por las iniciativas de la empresa que la aseguradora entiende provocan un efecto positivo en el personal. «El dato se combina con el de la cantidad de personas que hacen ejercicio un mínimo de dos veces por semana, que el año pasado subió un 14% para alcanzar el 50% de la plantilla de DHL en el continente», remarcó.

Abordaje

El plan de DHL Express aborda la «felicidad» desde dos miradas: los placeres momentáneos y el liderazgo. Dentro de los primeros se incluyen eventos, regalos por fechas claves, becas de estudio para hijos de colaboradores, entre otros. También desarrolla acciones de RSE a la interna como ayuda para mejora de viviendas o becas para que trabajadores terminen la escuela.

En tanto, el trabajo con líderes es «más holístico» y abarca, entre otros, el manejo de situaciones de crisis y conversaciones desafiantes. Se abordan en cursos de 18 meses y el plan es generar «gerentes de este siglo».

Para ordenar su estrategia, la empresa impulsa un plan basado en cuatro fuentes de energía. La Física promueve el ejercicio con gimnasios dentro de las oficinas o a través de acuerdos con centros deportivos, y el patrocinio de actividades saludables. Este punto incluye alimentación sana , chequeos médicos y programas para bajar de peso y para dejar de fumar. Otro eje es el Mental, que impulsa espacios de recreación con juegos, música, yoga, meditación y consejos para que las personas sigan con estas acciones en sus hogares. En Personal, la contribución responde a actividades referidas a las aficiones de los empleados (como concursos de talentos, de fotografía, etcétera). Finalmente, en el eje Emocional, las iniciativas apuntan a que el personal se «sienta bien» y «mejore las relaciones» laborales y familiares. «En algunos países por ejemplo, tenemos el ‘Día de la Mascota’ donde pueden llevarlas al trabajo», concluyó Ini.