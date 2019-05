Pagnifique busca más ventas con «La Pelea del Año»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todo está listo para «La Pelea del Año». Juego de luces, música y cortina de humo. El ring montado en Kibón Avanza está preparado para recibir al exitoso boxeador argentino Sergio «Maravilla» Martínez. Abajo, los socios estratégicos del negocio de Pagnifique, reciben con un cerrado aplauso al ex campeón del mundo de varias categorías para escuchar una historia de vida conmovedora de esfuerzo, superación de adversidades y coronas durante su actividad deportiva. Todo ocurre unos minutos después que el CEO de Pagnifique, Pablo Lundahl dio la bienvenida al lanzamiento de su Plan de Incentivo «La Pelea del Año», dedicado a comercios y distribuidores de todo el país.



No es secreto que la última temporada de verano no fue buena. Pagnifique tampoco escapó a esa realidad y para reactivar las ventas durante los próximos doce meses, definió un plan estratégico de incentivos con el objetivo de fortalecer el vínculo con los comercios y distribuidores.

Desde el propio ring, el CEO de Pagnifique llega con un mensaje de confianza. «Este año va a ser mucho mejor que el año anterior», señaló Lundahl.



Pagnifique cuenta con más de 7.000 puntos deventa, entre Montevideo y el interior. Actualmente la compañía comercializa cinco grandes familias de productos: panes, bizcochos, empanadas, especialidades (donuts, muffins) y la nueva línea de sandwichería fresca Panwich.



Pese al actual escenario, con una agenda que marca elecciones nacionales en Uruguay Argentina, Pagnifique apuesta a seguir creciendo a un ritmo de doble dígito en 2019, tras incrementar un 12% sus ventas el año pasado respecto al ejercicio 2017.



Pagnifique se presena como líder en la categoría de pan ultracongelado.

Con «La Pelea del Año», Pagnifique redobla sus desafíos para seguir creciendo. «Es un plan de incentivos de un año de duración que busca fortalecer una relación de ganar-ganar, que se mide en función del aumento de las ventas», comentó por su parte Pablo Barcelona, director de Marketing de Pagnifique.



Este año comenzó en mayo para Pagnifique. Un ejercicio que es preciso salir a dar pelea con un espíritu de superación de las dificultades. Así, durante el próximo año, mes a mes, cada uno de sus clientes —comercios y distribuidores— van a tener metas precisas, que de ser cumplidas se van a lograr «cinturones» que luego se podrán canjear por premios directos, explicó Barcelona.

El boxeador Sergio «Maravilla» Martínez, durante la presentación del programa de incentivos «La Pelea del Año».

El programa de incentivos se pelea a doce round y se gana por la acumulación de puntos, aunque en Pagnifique no descartan algún «knock out». El gran premio final en la categoría Peso Pesados de los distribuidores, es un BMW 220i. Los grupos de compra en la categoría Peso Wélter compiten por una embarcación Glastron con motor de 120 caballos, mientras que a los minoristas en el Peso Gallo los están esperando tres motos BMW. Mientras tanto, en la categoría exhibición, donde se encuentran los supermercados, el premio final es un curso de capacitación en Estados Unidos con visita a la planta de Pagnifique en Miami y los principales jugadores del retail.



El Distribuidor gran campeón será aquel que logre reunir más «cinturones» en la categoría Peso Pesado a lo largo del año y Pagnifique le financiará una cámara de frío de 100 posiciones estimada en US$ 250,000.



Desde sus plantas en Uruguay, Estados Unidos y recientemente inaugurada en México, Pagnifique cubre los principales mercados en las Américas. «La planta en México es similar a la que operamos a nivel local con una capacidad productiva de 15.000 toneladas anuales, que complementa las 7.500 toneladas anuales de la planta Miami», destacó el CEO de Pagnifique.