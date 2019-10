Pagnifique busca bajar costos de producción con premios y una "trazabilidad perfecta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para mejorar sus procesos y bajar costos, Pagnifique realizó una importante inversión en un nuevo sistema de administración. La multinacional uruguaya se propone lograr una «trazabilidad perfecta» de sus productos desde que se originan en su fábrica hasta que llegan a sus clientes no finales (como restaurantes y almacenes). La apuesta implicó crear un programa de «fidelidad» que premia los pedidos que llegan a tiempo para así producir con mayor rotación de producto.

«Compramos un ERP nuevo, que es un sistema de administración, el SAP Business One. Hemos invertido mucho dinero en él», indicó el gerente general, Pablo Lundahl. Esto permite implementar varios cambios en sus procesos que ya están en marcha y se prevé que el 1° de enero queden 100% operativos.

De esta forma, Pagnifique busca obtener información más detallada sobre quién le compra, cuánto, qué días, cuánto tarda en reponer y cómo le llegó la mercadería, entre otros datos. «SAP se va a instalar también en la fábrica. Desde que entra el primer gramo de harina y sale la última caja de pan todo ese lote, todo ese tracking del producto lo tenemos perfectamente identificado. Cada caja va a ser única. Cada pallet va a tener 10 cajas y en cada una voy a saber cuál fue la harina que usé para sacar ese pan al final del día. Es una trazabilidad perfecta», detalló.

«Si me piden con anticipación, bajo costos y soy más competitivo»

Pablo Lundahl CEO de Pagnifique

Si bien la fábrica produce 24 horas, siete días a la semana, no siempre está elaborando el mismo producto. Eso requiere de una mayor organización de la producción. «Hoy puede ser que esté haciendo una baguette, pero mañana un Urupan (la línea económica de Pagnifique). Si me lo piden con anticipación, me permiten organizar mejor mi producción, tener menos stocks, mayor rotación y un montón de cuestiones que resultan en costos. Eso me transforma en competitivo para llegar a distintos lugares. Entonces, lo voy llevando (al cliente) a que me ayude a mejorar ese costo», resaltó Lundahl.

«Por ejemplo, si por mi organización necesito que me compre los lunes, miércoles y viernes, puedo premiarlo y hacerle descuentos o mandarle más mercadería por lo mismo que iba a pagar si hace el pedido en un horario determinado», agregó el ejecutivo.

Otro aspecto relevante que está implícito en esta nueva estrategia es el conocimiento de estos clientes, considerados «tan importantes como el cliente final» en el negocio. «En mis panaderías yo sé cómo sale el producto, pero en un supermercado pongo en manos de una tercera persona la cocción y calidad», resaltó Lundahl.

Lundahl destacó que el foco está puesto en mejorar la experiencia "business to business". Foto: Archivo El País.

Por eso, más allá de los clásicos incentivos a las ventas (con premios cuando se cumplen ciertas metas), el foco está puesto en mejorar su experiencia de compra de mercadería mediante el desarrollo de un plan «business to business».



Esto trajo aparejado el lanzamiento de una plataforma para que puedan efectuar sus pedidos desde una app o desde Internet. «Si sos el dueño de un restaurante, podés al final de la jornada abrir tu aplicación en el celular y hacer tu pedido para el día siguiente. No tenés que esperar al horario al que podés llamar. Vamos a desarrollar como si fuera Amazon pero para nuestros clientes, que les sugiera qué comprar según qué han comprado antes», graficó.



«El nuevo sistema permite que, si (el cliente) no hizo el pedido el día que suele hacerlo porque se olvidó -por ejemplo, un viernes- me salte una alerta y así evitar que se quede sin producto para el fin de semana», finalizó Lundahl.