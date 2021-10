Su padre comenzó con un puesto de feria y hoy es una empresa que vende 200 toneladas de pescado fresco al año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Manresa está a punto de cumplir 60 años, los mismos que tiene Puerto Fresco, empresa que dirige dedicada a la venta de pescado fresco.

Y si bien hoy es una compañía consolidada que llega a comercializar 200 toneladas de pescado fresco fileteado directo al público, no siempre fue así. En los orígenes, 60 años, hablan de su padre, Manual Manresa, inmigrante español que decidió poner un puesto de venta de pescado en una feria.

Su visión adelantada de negocio fue lo que marcó la diferencia. Rápidamente utilizó hielo para conservar el pescado en una época que no era común, recordó el actual director de la empresa. "Decían que iba a quemar el producto", recordó.

Y estaba en lo cierto.

Esa ventaja le permitió vender pescado hasta en verano y comenzó a crecer. Luego comenzar a ofrecer productos sin espinas y nuevas variedades.

Hoy es una empresa que vende en 10 ciudades del Interior e importa pescado para el negocio de la distribución.

Manresa confiesa que es un rubro "muy sacrificado» y que el uruguayo «aún no aprendió a comer pescado". Sin embargo, proyecta nuevas unidades de negocio que implican platos elaborados. Dice que la llegada de la «carne cultivada» en laboratorio no es una amenaza sino un nuevo nicho para los consumidores. Tiene dos hijos y uno de ellos trabaja en la empresa. Estudió hasta 4° de liceo y disfruta de cocinar platos en base a pescado.

Su padre, inmigrante español, creó la empresa hace unos 60 años, ¿cómo fueron esos inicios?

Todo comenzó con un puesto de feria. Mi viejo, Manuel Manresa, era inmigrante español y buscando trabajo empezó, como la mayoría de los que llegaron, en lo que era más fácil: la construcción. Luego, con otro valenciano alquilaron un local y pusieron una pescadería por la calle Gonzalo Ramírez, en la inmediación en el Parque Rodó, donde vendían pescado cocido y crudo. Mi padre viene del lado de Alicante y era de la tierra. El socio sabía de pescado y de cocinarlo y mi padre, como buen inmigrante voluntarioso, aprendió rápidamente. Al tiempo disolvieron la sociedad, cerraron la pescadería y cada cual consiguió un permiso de feria y puso un cachilito para vender pescado. Ahí comenzó todo.

Puerto Fresco. La empresa vende 200 kilos de pescado fresco al año. (Foto: Francisco Flores)

¿Cómo pasó de un puesto de feria a una empresa?

Con mucho riesgo. Eran épocas distintas, no existía que los barcos tuvieran hielo a bordo para conservar el pescado y él fue un adelantado. Empezó a ponerle hielo en una heladera del ancho del camión que mandó hacer, aislada con corcho, de madera y forrada de chapa galvanizada. Iba al frigorífico uruguayo a comprar las barras rotas de hielo y las partía con una maceta de madera. El comentario en esos momentos de los propios pescadores era «este gallego va a quemar el pescado con eso», pero cuanto antes lo enfríes mejor lo mantenés y se estira la vida útil. Eso lo diferenció. Luego, acompasó la forma de consumir pescado. En la década de 1980 comenzó a hacer filetes con espinas, después, a sacar la espina. El gran salto se dio en 1986. Mi padre no aguantaba más, porque había cambiado un poco la industria y la comercialización del pescado por el plan pesquero de la década de 1970 y me pidió que yo volviera a la empresa. No era para reflotar el negocio sino que, como yo había hecho una experiencia en panadería con mi antiguo socio, quería que ahorrara dinero y comprara una panadería. A los pocos meses le dije que esto me encantaba a pesar de que era sufrido. Decidimos dar un giro y sumar la distribución para aumentar el volumen de compra. Fue estratégico, permitió llegar al origen del pescado, no depender de terceros y comenzamos a crecer. Compramos otro puesto de feria para duplicar las ventas y, al tener cámara de frío en la planta, vendíamos pescado fresco hasta en verano, algo que no pasaba mucho. En 1996 invertimos en una planta de hielo propia.

¿Usted se dedicaba a la venta de pescado?

Desde los 18 vendía pescado frito, primero con un carrito en General Flores y Chimborazo que se había vuelto algo famoso porque era sin espina. Luego lo vendí y me fui con un socio al Mercado Modelo.

Al sumar distribución, ¿dejaron la venta directa?

No, porque en la distribución había malos pagadores. Vender directo al público es un negocio más claro, podemos ofrecer lo que siempre nos diferenció, un buen servicio. En 1989 pasé a dirigir la empresa y mi padre siguió dando una mano.

Familia. José Manresa y su hijo están al frente de la empresa. (Foto: Francisco Flores)

¿Cómo está la empresa hoy?

En volumen, vendemos unas 200 toneladas al año de filete terminado al público que deja un margen de entre 5% y 10%. En facturación, antes de la pandemia veníamos creciendo entre 5% y 10% anual. Tras la caída en 2020, estamos volviendo a esos números. Un cambio importante se dio en 2005, cuando comenzamos a enfocarnos casi totalmente a la venta en el Interior del país. Ya vendíamos desde1992, pero ahí decidimos que sea el principal mercado. Hoy es 90% de la facturación. En Montevideo, dejamos solo un carrito de venta. Otro mojón fue en 2013, cuando comenzamos con la importación de pescado de Argentina, tanto para nosotros como para terceros. Es algo fluctuante, pero hemos llegado a tener años de 400 toneladas. No es un gran negocio en sí, es más como complemento y para asegurar el abastecimiento, porque el margen que deja es de 1%. El plantel de trabajadores llega a 60 personas.

¿Por qué el foco en el Interior?

Por casualidad. Teníamos distribución para venta al Interior, pero uno de nuestros clientes que vendía muy bien no nos pagó un año y se generó una deuda grande. Como veíamos que el vendía muy bien con nuestros productos, decidimos ir nosotros. Teníamos un camión adecuado para distribución en Montevideo y lo destinamos para ir al Interior. El primer punto fue Paysandú. Lo que hicimos diferente a los demás fue desde el inicio poner el nombre, un teléfono y una dirección, por si alguien tenía que reclamar. También colocamos balanzas con impresora para entregarle a la gente el ticket con lo que había comprado, lo que pesaba y lo que costaba, así lo podían chequear. Otro diferencial es que nuestros camiones siempre contaron con cámara de frío para el traslado. Los diseñamos nosotros y se construyen en Uruguay.

Vende en 10 ciudades: Colonia, San José, Florida, Minas, Trinidad, Durazno, Mercedes, Paysandú, Salto y Rivera con cuatro camiones.

¿De dónde sacaron los modelos para armar los camiones?

En base a la experiencia, a qué es lo más cómodo, qué hacemos arriba del camión, qué cantidad de gente hay. Incluso, usamos energía renovable en todos los vehículos con paneles solares que instalamos arriba de los camiones. Hace dos años nos visitó desde Chile Osciel Velásquez, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca Chile, agremiación que reúne a la pesca de ese país y nos dijo que en Chile hay 1.600 carros de venta de pescado, pero ninguno como los nuestros. Sacó fotos y llevó información para mostrar. También vinieron de Argentina.

¿En cuántas ciudades venden?

En Colonia, San José, Florida, Minas, Trinidad, Durazno, Mercedes, Paysandú, Salto y Rivera con cuatro camiones.

Hoy Paysandú, adonde vamos dos veces por semana, es el principal. Unitariamente, Mercedes es el que más vende, pero vamos solo una vez por semana. Colonia está levantando bien.

¿Sumarán otras ciudades?

No, por ahora queremos reafirmar donde estamos y que se recuperen los mercados que faltan tras la pandemia.

Llegaron a vender en supermercados, ¿volverán?

No, el plan es ampliar nuestro mercado con otras propuestas.

Innovación. Todos los camiones de Puerto Fresco utilizan paneles solares para generar su propia energía. (Foto: Francisco Flores)

El año pasado sumaron la venta online, ¿cómo se comportó ese negocio?

Con un crecimiento menor al que esperábamos, no supera el 1% del total de venta. El tema es que, por el tipo de producto y servicio que damos, nuestros precios no son tan atractivos frente a otros que están en el mercado. Nosotros tenemos habilitación GMP (Buenas Prácticas de Manufactura), que implica los análisis de agua, de hielo, tener veterinario propio, entre otras medidas y competimos contra otros que no invierten en esto.

¿Cuál es el pescado que más consume el uruguayo?

La merluza, es un 60% o más del total. En segundo lugar el salmón, con un 8% del total, y la pescadilla. El que más creció es el salmón, a partir de que llegó fresco. En los dos últimos años se multiplicó por 10 la venta pero al uruguayo les cuesta mucho cambiar y no aprendió a consumir pescado.

Dice que es un rubro sacrificado, ¿por qué?

Ahora mejoró, pero antes no sabías hasta horas o minutos antes cuándo llegaba un barco a descargar. Me llegaron a avisar a las 10 de la noche de un 24 de diciembre que al otro día había que ir. Y tenías largas esperas, llegamos a estar 72 horas en el puerto esperando. Hacíamos más de 40 barcos por semana. Hoy avisan con más tiempo, pero igual anotamos cuando los barcos salen para calcular los días que estarán pescando y organizar según las ventas. Es un negocio de productos frescos y hay que estar siempre listos para comprar en el momento.

¿Qué planes tienen a futuro?

Estamos en la búsqueda de una nueva planta con otras dimensiones para sumar nuevas propuestas como productos elaborados y semi elaborados, lanzar delivery con platos ya terminados. Ya hicimos pruebas con algunos, como tucos y tacos, y quedaron bien. Eso es para 2023.