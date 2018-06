L’Oréal investiga y desarrolla con pruebas de piel «in vitro»

El Grupo L’Oréal presentó en la Universidad de la República (Udelar) sus avances científicos en métodos alternativos al uso de animales para evaluación de seguridad y eficacia de sus ingredientes y productos.



Bajo el título «Bioingeniería de Tejidos para evaluación in vitro de Seguridad y Eficacia de productos de uso tópico», el gerente de Investigaciones Avanzadas de L’Oréal Brasil, Dr. Rodrigo De Vecchi, habló de las investigaciones desarrolladas por el Grupo desde hace más de 30 años sobre los nuevos métodos de evaluación de seguridad que no involucran animales. Su presentación formó parte del ciclo de conferencias «Impresión 3D y el impacto de las nuevas tecnologías en las ciencias de la salud», organizado por la Facultad de Química de la Udelar.



VISIÓN

Desde el año 1979, L’Oréal ha reconstruido modelos de piel humana en laboratorios para elaborar pruebas in vitro de seguridad. Desde entonces, la compañía abrió centros de Epidermis Humana Reconstruida (Episkin) en Lyon (Francia), Shangai (China) y en Río de Janeiro (Brasil). En ese sentido, el Dr. De Vecchi es el responsable de la implementación del primer modelo validado de Episkin en Brasil y America Latina.



Además de los modelos de piel reconstruida para uso en laboratorio, L’Oréal tiene un amplio conjunto de herramientas como parte de su evaluación predictiva que no involucra animales, como el modelado molecular, sistemas especializados de toxicología y técnicas de imagen.



De Vecchi tiene como misión profesional en el Grupo L’Oréal transformar el conocimiento académico en innovación.Con muchas horas de laboratorio dedicadas a la investigación por miscroscopio, ha asumido el desafío de desentrañar todos los elementos que están encerrados dentro de la piel, los cabellos y de las células. También la polución y la exposición al sol están en la agenda de trabajo en las investigaciones que lleva adelante L’Oréal .



Previo al lanzamiento de un nuevo producto, el Grupo L’Oréal dedica cinco años a la investigación y desarrollo, a partir del estudio de nuevas moléculas bajo el concepto de innovación sostenible. «Nos inspiramos en la biodiversidad para encontrar nuevas moléculas en el cabello, la piel, la protección solar y la higiene», señaló el especialista.



IN VITRO

De Vecchi destacó los avances de la tecnología in vitro para el desarrollo e innovación de productos seguros en industrias farmacéuticas y cosméticas. «La piel humana reconstruida en laboratorio es una tecnología que el Grupo L’Oréal ha desarollado, como un método de alternativa para reemplazar del proceso de experimentación el uso de animales y a partir de allí desarrollar productos seguros y sin riesgos para la salud de las personas», indicó De Vecchi.



La piel reconstruida en el laboratorio tiene las mismas propiedades fisiológicas e ingeniería de tejidos que la piel humana. «Con esta metodología validada, tenemos una mayor seguridad, ya que en el laboratorio logramos iguales respuestas inflamatorias y de estímulos que la piel humana», sostuvo el gerente de Investigaciones Avanzadas de L’Oréal Brasil, para luego explicar que una molécula es sometida a más de cinco test para garantizar un 100% de seguridad para ser utilizada.



PRODUCCIÓN

La producción de piel humana in vitro alcanza los 130.000 tejidos anuales en los laboratorios de L’Oréal en Francia, mientras que en China suman 30.000 anuales y en Brasil existe una capacidad para producir 5.000 tejidos por año.



En este campo de la Bioingeniería de Tejidos, el Grupo L’Oréal invierte una cifra cercana a un millón de euros anuales.



Es propósito de L’Oréal compartir sus conocimientos científicos en la producción de piel humana in vitro para colaborar en el reemplazo del uso de animales en la etapa de experimentación.



En Brasil ya hay leyes que prohíben el uso de animales en la realización de pruebas de laboratorio para la producción de cosméticos y artículos de higiene personal, destacó De Vecchi.