BASF, Lumin, Ferrere Abogados y Centro Ceibal distinguidos por prácticas en igualdad de género

BASF y Lumin (entre multinacionales) y Ferrere Abogados y Centro Ceibal (entre nacionales) encabezan la primera edición del premio «El Talento no tiene género», basado en los principios WEPs que promueven la igualdad de género en empresas, organizado por Grupo BID, PwC Uruguay y ONU Mujeres, en el marco del programa «Ganar-Ganar: La igualdad de género es un buen negocio».

Es la primera vez que se lleva adelante esta premiación en Uruguay y llega como un «eslabón final» en el camino de promover prácticas equitativas, explicó Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres Uruguay. «Es el premio al trabajo que llevan adelante estas empresas desde hace un tiempo en la promoción de la igualdad», dijo.

Las compañías se destacaron entre 48 (30 nacionales y 18 internacionales) que se postularon en tan solo un mes que estuvo abierto el llamado. Además de responder 63 preguntas sobre 10 dimensiones (demográficas, estratégicas y políticas, proceso y selección, desarrollo profesional, evaluación de desempeño, compensaciones, ambiente de trabajo, flexibilidad y bienestar, cultura y comunidad) recibieron la visita de PwC para corroborar que llevaban adelante las prácticas declaradas.

Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres Uruguay Magdalena Furtado destacó que, más allá de la premiación, este reconocimiento es una invitación a que otras empresas mejoren.

"El premio persigue cuatro objetivos: reconocer los avances y prácticas, incentivar políticas y prácticas de igualdad de género, recabar información de las empresas en Uruguay y conocer y compartir las buenas prácticas organizativas», detalló.



Finalmente, Furtado reconoció que como rasgos generales, la evaluación arrojó una diferencia entre empresas multinacionales y locales.



«Mientras que las primeras tienen sus políticas delineadas y argumentadas, muchas veces no lo ponen en práctica en Uruguay. En tanto, las nacionales hacen muchos esfuerzos, pero no lo tienen tan institucionalizado o documentado, no es una política concreta», explicó la representante de ONU.