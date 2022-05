¿Cuál es la receta de las startups uruguayas para atraer millones de fondos internacionales?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Captar el interés y los millones de grandes fondos de inversión internacionales es más accesible que nunca, incluso para empresas de base tecnológica que provienen de un pequeño país como Uruguay. A casos emblemáticos como dLocal y PedidosYa, se han sumado Bankingly, NocNoc, Tiendamia, Vopero, Prometeo y Strike, entre otras, que han protagonizado en los últimos meses rondas de inversión en el exterior con éxito.

En marzo, NocNoc -plataforma que conecta a vendedores globales con marketplaces de la región- recibió US$ 7 millones tras una ronda liderada por Mouro Capital y Quona Capital. El CEO Ilan Bajarlia declinó participar ante la consulta de El Empresario.

La semana pasada, Bankingly anunció que levantó US$ 11 millones de inversores institucionales y otros privados. Su CEO, Martín Naor, enfatizó que trabajar el «nivel de ambición» es indispensable para un emprendedor.

Ese apetito «no es solo poner en un Powerpoint ‘me voy a comer el mundo’». «Para que un inversor importante quiera poner plata tiene que estar convencido de que querés solucionar un problema global o sustancial. Si vas con que el mercado para tu producto son US$ 100 millones, que en Uruguay parece un montón, el inversor grande no va a ver la oportunidad de ponerte suficiente plata y además tu mejor escenario de salida tampoco es súper atractivo», analizó Naor.

También, la startup necesita demostrar su entendimiento del problema que quiere atacar, la calidad de la solución (producto o servicio) que ofrece y la del equipo involucrado.

Pero incluso antes de llegar al clímax -el momento del pitch-, hay que conseguir esa oportunidad. Los contactos y las referencias de otros emprendedores apoyados por ese fondo inversor abren puertas. Mientras ese canal tiene una tasa de respuesta del 90%, los mensajes por e-mail o LinkedIn no siempre dan resultado.

«Che, me habló el CISO (chief information security officer) de Palo Alto Networks, la empresa de seguridad más valiosa del mundo, y me dijo que está buscando inversiones. Te voy a referir a vos porque sé que estás haciendo algo increíble». Ese mensaje le escribió en marzo de 2021 por LinkedIn el director de Seguridad de OLX, Marty Wijnen, a Santiago Rosenblatt, el CEO de la empresa de ciberseguridad Strike. Ambos habían trabajado juntos cuando Rosenblatt lideraba el área de seguridad de aplicaciones en PedidosYa y Wijnen ejercía ese rol en el grupo alemán Delivery Hero, dueño de la plataforma de delivery.

«Ser bastante conocido en el mundo a nivel de seguridad de aplicaciones me abrió una puerta», admitió Rosenblatt, que captó US$ 5,4 millones en capital semilla de fondos e inversores de varias partes del mundo. Eso refrenda la máxima que dice que «además de en la startup, el inversor invierte en la persona».

Entre los requisitos para acceder a capitales del exterior, Rosenblatt destacó que el emprendedor debe contar con «ética de trabajo y cumplir los objetivos», además de abordar un problema global o «darle la vuelta» innovadora a una idea.

«Los inversores invierten en compañías que piensan que les van a dar retornos exorbitantes, que valdrán al menos US$ 1.000 millones en su mayoría, entonces tenés que mostrarles de forma muy clara cuál es la visión, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a escalar y por qué», detalló.

Además del capital, es importante también conocer quién es el inversor que busca asociarse a la empresa.

Rosenblatt prioriza aliarse con «las personas más estratégicas» para el problema a resolver, incluso si eso le priva de una mayor valuación de Strike.

En la plataforma de moda circular Vopero aseguran que «conocer a quién estás metiendo en tu mesa de decisión es muy importante». «El inversor tiene que tener una visión, una forma de trabajo y valores similares al emprendedor», subrayó el CEO de la compañía, Alejandro Esperanza.

La startup aplicó ese criterio al unir fuerzas con thredUP, plataforma de reventa de ropa en EE.UU., y Grupo Axo, compañía líder en la representación de marcas de moda en América Latina. Entre ambas invirtieron US$ 7,5 millones en Vopero en octubre.

Esperanza, que en su trayectoria también fue cofundador y CEO de la empresa de logística Gurucargo, sostuvo que a la hora de salir a buscar capital en el exterior es necesario identificar el perfil del fondo inversor que encaja con la startup (según su estadío, alcance geográfico e industria).

Además de contactos, el proceso de levantamiento de capital implica una gran cantidad de conversaciones y presentaciones. Prepararse, señaló Eduardo Mangarelli, socio del fondo IC Ventures y chairman de Endeavor, implica tener de antemano información clara sobre la compañía, su visión y metas, pero también «estar atento a escuchar el feedback, qué recomendaciones te dan y qué preguntas te hacen». Ese tipo de encuentro «no es una reunión más, muchas veces es donde tenés UNA oportunidad de generar una buena impresión», marcó.

La información sobre el producto y servicio que brinda la empresa, su público objetivo y la escalabilidad del negocio, así como presentar métricas que demuestren el potencial de la compañía, son puntos que deben estar en cualquier presentación. También, es crítico tener claro el monto de inversión que la startup necesita, para qué se usará y cuál es el resultado esperado, sumó Mangarelli. «Yo valoro especialmente cuando escucho ese nivel de claridad por parte de un emprendimiento» en su rol de inversor, afirmó.

Carrera contrarreloj

En el pitch se juega buena parte del partido para captar la inversión. «En pocos minutos tratás de convencer a alguien de que tu compañía puede valer la pena, entonces cada cosa que decís o no decís puede ser la que marque el éxito o fracaso de la conversación», afirmó Alejandro Esperanza, CEO de Vopero. Por eso, aconseja «tratar de transmitir la confianza que uno le tiene al proyecto, y al mismo tiempo del lado del emprendedor, entender qué es lo que busca del inversor».



Santiago Rosenblatt, CEO de Strike, concordó en que las palabras que se dicen en un pitch son un punto sensible. En su caso, no habla de «gasto» sino de «inversión» si el capital se destina a una acción que dará un retorno. Si la startup tiene clientes es un dato útil a mencionar, agregó citando su experiencia. «Muestra que alguien está validando, pagando por lo que ofrecés».