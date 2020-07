Nuevos sabores para el sushi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Experiencias en varias cocinas, clases y viajes. Hoy el camino de Bruno Romaniello lo llevó a abrir su local y con El garage sushi se dedica a una cocina que lo enamoró.



«Trabajé durante siete temporadas en La Pe, un restaurante en La Pedrera que básicamente se enfocaba en platos de pasta, paella y pescado», cuenta Romaniello al recordar sus inicios en la cocina. Entre veranos estudió veterinaria, pero descubrió que no era lo suyo y se anotó para cursar gastronomía en UTU, donde completó una formación de tres años y encontró su vocación.

Un curso con un sushiman le enseñó sobre la cocina de origen nipón y una estadía en Perú sobre la cocina nikei. «Cualquier viaje expande la cultura, abre el campo de visión», contó quien luego se instaló en Australia. «En un restaurante de allá me hice cargo del área de eventos y particularmente de preparar sushi», dice.



Tras su regreso a Uruguay, Romaniello volcó su experiencia en su propio emprendimiento y creó El garage, local ideado para take away y delivery que está en Punta Carretas, pero llega a varias zonas de Montevideo.

«El sushi no es solo pescado, ni tampoco solo pescado crudo; el 80% de la pieza es el arroz: su preparación, su sabor revela la firma del chef», puntualiza quien sumó a su menú especialidades como Katsu Sando, un sandwich de cerdo con salsa asiática.



La frescura del producto, la búsqueda de nuevos insumos y el énfasis en ser amigables con el ambiente son claves en la casa que dirige. «Apunto a crear un buen producto, a sumar ingredientes que hoy están disponibles en Uruguay», acota quien disfruta de charlar con sus clientes para indagar gustos, preferencias y necesidades. Uno de sus recomendados es un roll de frutilla, salmón y queso tostado por encima. Los vegetarianos también tienen opciones en la carta de la casa y el roll de alubias en tempura de wasabi, queso, palta y maní tostado es un imperdible.



Aunque el 80% de los clientes pide salmón, él insiste en que vale la pena probar otros sabores.