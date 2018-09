Nuevo presidente ejecutivo en BBVA Uruguay

«Durante estos cinco años, he sido muy feliz en Uruguay, un país con virtudes y defectos pero que me encanta; siempre he dicho que es el mejor país de América de Sur y Centroamérica, y tiene condiciones para serlo mucho más porque puede ser la Dinamarca de América porque tiene los recursos (naturales), seguridad jurídica, estabilidad institucional y el capital humano es francamente bueno», dijo Antonio Alonso, durante un animado encuentro organizado en el Club de Golf del Uruguay con motivo del cambio de autoridades de BBVA Uruguay.



El nuevo presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro es doctor en Economía y Administración de Empresas y en Filosofía y MBA por la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Con una larga trayectoria en BBVA, ha desarrollado su carrera liderando negocios y franquicias en varios países dentro del Grupo. En 1990 empezó su carrera profesional en BBVA, en 1996 se incorporó a la oficina de Londres en el área de Corporate Banking y en 2003 fue country manager de BBVA Brasil y posteriormente de BBVA Portugal desde 2009 a 2015. Hasta la fecha, Alberto Charro era director de la Territorial Este que comprende la Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.



BBVA, con presencia en Uruguay desde el año 2000, se ha afianzado como una de las entidades financieras más relevantes del país. Con más del 20% de cuota de crédito y un equipo de casi 600 empleados, la entidad trabaja para crear oportunidades a la sociedad uruguaya aprovechando el respaldo de un grupo global como BBVA. Un esfuerzo que ya se ve reconocido y que le sitúa como uno de los bancos más recomendados por los clientes.