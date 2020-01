Nueva Jersey garantiza la indemnización por despidos masivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nueva Jersey se convirtió este martes en el primer estado en EE.UU. que obligará a las empresas a pagar indemnizaciones a los trabajadores que se vean afectados por un despido masivo, luego de que la medida fuera firmada por su gobernador, Phil Murphy.

Según la ley, si una empresa despide a al menos 50 personas, está obligada a pagarles una semana de salario por cada año de trabajo. Además, la nueva legislación obliga a los empleadores a notificar a los trabajadores con 90 días de antelación sus planes para un eventual despido masivo, cierre de la empresa o su traslado, si este deja sin empleo a medio centenar de personas.

Si el patrono no cumple con los 90 días de notificación, aumentará la indemnización que tendrá que pagar a los trabajadores, señala el periódico NJ.com.

Esta nueva ley fue propuesta tras una serie de recientes bancarrotas registradas en los últimos años en Nueva Jersey, entre ellas el coloso de los juguetes, Toys «R» Us. La juguetería, tras acogerse a la ley de quiebras, cerró en 2018 sus 735 tiendas que en ese momento empleaban a 33.000 personas en todo el país, unos 2.000 de ellos en Nueva Jersey.

Sin una ley que les protegiera, los empleados de Toy «R» Us se unieron y con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro United for Respect exigieron una indemnización por cada año de servicio. Con la presión que ejercieron consiguieron que dos propietarios de la juguetería crearan un fondo de US$ 20 millones para pagarles, US$ 55 millones menos de lo que los trabajadores exigieron en un primer momento.

Tras lo enfrentado por estos empleados, el senador de Nueva Jersey Joseph Cryan presentó la propuesta que ya es ley en este estado. Quienes se oponían a la propuesta de ley argumentaron que luego de su aprobación las compañías se lo pensarán dos veces antes de establecerse en este estado.