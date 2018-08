Nueva generación de Volkswagen Vento

El nuevo Vento es el sedán que acompaña a la familia, que se destaca por las modernas líneas de su diseño, el confort de su interior y sus caracteríticas en seguridad y tecnología. La nueva generación del Vento está impulsada por un motor 1.4 Turbo con una potencia de 150 HP, junto a una caja manual o automática de seis velocidades en el caso de la línea Comfortline y caja automática de seis velocidades para la versión Hightline.



El nuevo Vento también cuenta con control de modos de manejo (Eco, Sport, Normal e individual), donde la opción Eco ajusta electrónicamente el rango de revoluciones y torque del motor, aire acondicionado y cambios de velocidades para hacer más eficiente el uso del combustible.



En equipamiento, ambas versiones presentan airbags frontal doble, de cortina y laterales, junto a un sistema de alarma antirrobo, cierre automático de los seguros de las puertas, cinturones de seguridad automáticos, inmovilizador electrónico, programa de estabilización (ESP), sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de tracción (ASR) y sistema de estabilizador de tráiler.



En su interior, la columna de dirección se ajusta de altura y profundidad, el asiento del conductor se regula electrónicamente, cámara trasera, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, control de velocidad crucero y una central multimedia con pantalla táctil de 8’’. Además el Vento Hightline presenta techo solar eléctrico y tapizados en cuero, entre otros diferenciales.



El precio es de US$ 32,900 (Comfortline caja manual), US$ 34.900 (Comfortline caja automática) y, para la versión Hightline US$ 37.900. Tiene 3 años de garantía o 100.000 km.