Nestlé duplica exportaciones desde la planta en Uruguay

Como resultado de una inversión de US$ 25 millones para producir café tostado, tanto molido como en grano, en 2018 Nestlé inauguró en Uruguay una nueva planta de 3800 metros cuadrados, ubicada en Parque Industrial Zona Este, ruta 101, Km. 24.200 (Canelones). Dos años después, sumó otros US$ 10 millones para comenzar a fabricar el café a la cadena Starbucks para Latinoamérica, Asia y Europa. Se trata de la primera y la única línea de producción de café Starbucks de exportación.



Desde Uruguay, en los últimos doce meses Nestlé ha exportado 1.500 toneladas de café, con destino a 15 países, como China, Malasia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, entre otros.



La planta, que tiene capacidad para exportar 5.300 toneladas de café anuales, genera cien puestos de trabajo integrados a un proceso productivo que agrega valor. «Este recién es el inicio de un largo camino a recorrer», afirmó la gerente general de Nestlé Uruguay, Valeria Pardal.



VENTAS



En nuestro país, se consumen 153 tazas de café al año por habitante. Un 48% significa el café soluble, molido 33%, 9,8% café de máquina y un 5,9% las cápsulas.



En la categoría café soluble, Nestlé tiene una participación de mercado del 70%, con ingresos por US$ 25 millones anuales y perspectivas de crecimiento tanto en volumen como en valor. En café molido, en tanto, Nestlé obtuvo ingresos por US$ 10 millones anuales.



«Hubo un crecimiento en el último año de la mano de Starbuks, que revolucionó la categoría de café molido, y a futuro proyectamos seguir creciendo», destacó Lucía Stirling, gerente de Marketing de Nestlé en Uruguay.



Por su parte, el innovador mercado de las cápsulas generó ingresos locales cercanos a US$ 8 millones, bajo el impulso de Nescafé Dolce Gusto y de Starbucks.



Tanto los negocios de Nestlé con Starbucks como la pandemia, potenciaron aún más la performance de liderazgo en el mercado local de Nescafé y El Chaná.



INNOVACIÓN



La compañía además tiene el necesario conocimiento y avanzada tecnología para elaborar un blend específico, con el objetivo de crear una experiencia única en café. En conjunto con el reconocido Bar Facal, Nestlé puso en marcha esta innovación a nivel mundial para elevar a un nuevo nivel el consumo de una taza de café, a partir del descubrimiento de más variedades y nuevos sabores, inclusive experimentando en el método de preparación.



«Como producto 100% natural y eligiendo siempre granos de alta calidad, podemos seguir aumentando la frecuencia del consumo de café. Y cuando más informado está el consumidor, más nos elige», comentó Natalia Taveira, responsable del desarrollo de nuevos productos de Nestlé en Uruguay.



SOSTENIBLE



A lo largo del proceso del grano a la taza, Nestlé cumple con los principios y valores del desarrollo sostenible. En su apuesta a la calidad certificada, la operación local de Nestlé apoya los compromisos internacionales de la compañía con el desarrollo sustentable, a partir de acciones concretas desde la economía circular para la gestión de los residuos. Nestlé también lleva adelante programas y campañas de concientización sobre los beneficios del consumo responsable,



Entre las metas fijadas por Nestlé, el 100% de los materiales asociados al ciclo productivo deben ser diseñados para reciclar o reutilizar en 2025. En Uruguay, este objetivo se alcanzará en 2023.



Además, los materiales deben tener el tamaño mínimo adecuado y necesario para un mayor aprovechamiento de los recursos. «Nuestro compromiso es llegar este año con el 100% de la neutralidad en el uso del plástico, mientras que estamos alineados en alcanzar cero emisiones de CO2 para 2050, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible», sostuvo la gerente de Comunicaciones Corporativas, María Eugenia Rodríguez, tras anunciar la incorporación de una flota de vehículos eléctricos para el área metropolitana de Montevideo.