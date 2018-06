Los negocios tienen su «penca» mundialista

Luis Suárez y Edinson Cavani marcarán los goles en la victoria 2-1 sobre Egipto que proyecta el director de Mastra. «Sin duda ganamos», dijo confiado. «Si me preguntás hasta dónde llegamos, diría que a Octavos (de final) seguro, y ese un punto de inflexión: si pasamos, me veo en la final. Imaginate dejar afuera a Portugal o España, sería una inyección de motivación y no nos pararía nadie», aventuró. Descartando a Uruguay, cree que el campeón estará entre Brasil o Alemania.