Naomi Osaka, la inesperada campeona que conquista a las marcas

El escándalo tuvo un costo «mínimo» para Serena Williams

El agrio desenlace del US Open tuvo, además de la derrota deportiva, un costo económico para Serena Williams. La ATP la sancionó con US$ 17.000 por sus protestas ante el juez de silla Carlos Ramos, al que calificó de «ladrón» y «mentiroso». Pese al bochornoso final, los sponsors de Williams (más de 12 compañías) no se han pronunciado públicamente a favor o en contra de la tenista. Esa postura ha adoptado Nike, su principal socio comercial. En otras ocasiones, la firma no ha dudado en retirar su apoyo a otros atletas envueltos en polémicas como ocurrió con la rusa María Sharapova, sancionada por doping. Williams es la deportista femenina que más factura en el mundo; el año pasado se embolsó US$ 27 millones entre patrocinios (US$ 19 millones) y premios (US$ 8 millones).