Nace Well para los que buscan calidad de vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ubicado en pleno Carrasco Este, rodeado de áreas parquizadas, espejos de agua y en el entorno protegido del desarrollo inmobiliario Lagos, nace Well. Se trata de un nuevo nivel de bienestar, calidad y confort en la ciudad, que lleva adelante la firma DDC Desarrollos bajo el liderazgo de Juan Antonio Damiani.



Esta propuesta innovadora de DDC presta especial atención a todos y cada uno de los detalles. Así del lápiz creativo del Arq. Carlos Ponce de León, toma su identidad Well, un edificio de calidad, que se caracteriza por su armonía, amplios ventanales, generosos espacios y jardines colgantes integrados a la fachada, El diseño del proyecto inclusive fue premiado en el International Property Awards que se entrega en Londres, como mejor Edificio Residencial para América Latina.



«Con Well tuvimos una idea simple y poderosa: crear un lugar que sencillamente mejore la calidad de vida de las personas», comentó Damiani.

Este nuevo emprendimiento de DDC cuenta con 48 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos con terraza y parrillero, distribuidos en planta baja y cuatro niveles en 6600 metros cuadrados de construcción.



Los amenities de Well también están en sintonía con esa búsqueda de armonia y mejor calidad de vida para el descanso, el disfrute y el entretenimiento de grandes y pequeños. Allí se destacan: piscina semiolímpica, fitness center, kids playroom, kid playground, muelle al lago, huertas, fogones, WiFi en áreas comunes, box individual y dos salones de usos múltiples con cocina equipada para agasajar a la familia y amigos. También dispone de un ambiente seguro con servicio de vigilancia durante las 24 horas.



A la vez, todas las unidades tienen asignadas cocheras con capacidad para uno o dos vehículos según la cantidad de dormitorios. A propósito de la era de la movilidad eléctrica, el emprendimiento tiene previsto dos estaciones de carga, que complementarán las instalaciones proyectadas en cada cochera. También está proyectada que cada carga eléctrica se acredite automáticamente a los gastos comunes.



«Well es un desarrollo inmobiliario aggiornado, que recoge las últimas tendencias y se posiciona a la vanguardia de los cambios en los estilo de vida de los uruguayos», sostuvo el director de DDC.



En el campo de los avances tecnológicos, está disponible una aplicación para la gestión integral de los distintos servicios.



Los apartamentos tienen desde 80 metros cuadrados. En tanto, el valor promedio del metro cuadrado es de 2500 dólares. Meikle y Crisci Blanco son las empresas responsables de la comercialización en exclusiva. Por su parte, Itaú es el banco que ofrece una amplia financiación.



«La constructora Berkes comenzará en junio de este año las obras para finalizar 24 meses después el primer edificio de un total de tres que forman parte del proyecto Well», sostuvo el director de DDC Desarrollos.