No molestar, por favor: el suave despertar de la "economía del sueño" en números

Test rápido para saber si uno tiene déficit de sueño: ¿siente que necesita seguir durmiendo cuando suena el despertador a la mañana? ¿Su cerebro no puede funcionar normalmente hasta el mediodía sin haber tomado nada de cafeína? Si la respuesta a alguna de las dos preguntas es sí, es muy probable que usted esté durmiendo menos de lo que su cuerpo y mente precisan.

Al menos, esto es lo que asegura el neurocientífico Matthew Walker, un reconocido divulgador de la temática de sueño, preocupado por alertar sobre lo que él considera una «verdadera epidemia de insomnio» a nivel global.

¿Exagerado? Al igual que otros males modernos, el deterioro del sueño en todo el planeta tiene una trayectoria exponencial. En EE.UU., hace 100 años, menos del 2% de la población dormía menos de seis horas por noche. Hoy ese porcentaje supera el 30%.

«Es un problema claramente subestimado», cuenta la científica María Juliana Leone, experta en sueño del Conicet, la Universidad Torcuato Di Tella y la Unqui. Leone integra el proyecto Crono Argentina, junto al biólogo Diego Golombek y otros colegas, que ya relevó los hábitos de sueño de 22.000 personas. «Pronto tendremos los primeros resultados. Nuestra hipótesis es que en Argentina hay un déficit de sueño colectivo elevado, porque somos una sociedad de hábitos nocturnos -se cena más tarde que en EE.UU. o en Europa- y eso reduce la cantidad de horas de descanso».

Walker publicó dos años atrás Por qué dormimos, que recientemente editó Paidós en castellano, y que fue uno de los libros de no ficción más vendidos en los últimos dos años en EE.UU. Hay otros divulgadores famosos de esta temática, como Ariana Huffington, autora de La revolución del sueño.

Sumar horas sin pastillas

Por qué dormimos a veces se vuelve demasiado técnico y repetitivo, y no está escrito con la pluma de otras obras de divulgación médica como Ser mortal, de Atul Gawande, o El emperador de todos los males: una biografía del cáncer, de Siddhartha Mukherjee (ambos autores ganadores de premios Pullitzer). Pero tiene una potencia enorme para que tomemos conciencia de la importancia de los hábitos saludables de sueño.



Si tenemos una sola bala para mejorar nuestra salud física y cognitiva, afirma Walker, esta debería concentrarse en sumar horas de sueño de modo consistente (y sin pastillas). Las siestas cortas son mejor que nada, pero no reemplazan al sueño nocturno.



Hay una contraindicación a tener en cuenta: para quienes dormimos menos de lo recomendado, enterarnos de lo dañino de este déficit puede implicar más ansiedad. En mayores de 45 años, las chances de un ataque cardíaco se duplican para los que duermen menos de seis horas por día. Uno se termina despertando a las cuatro de la mañana y a las inquietudes habituales se suma la de notar cuánto tiempo de vida se resta por no descansar lo suficiente.