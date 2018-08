El mercado de las farmacias gana jugadores y busca diversificar su oferta

La cadena sumará nuevos locales y busca crecer en base a servicios

En diciembre pasado, el grupo liderado por el empresario argentino Francisco De Narváez, que poseía el 50% de las acciones de San Roque, desembolsó US$ 8 millones para quedarse con el 100%. El hecho disparó una serie de mejoras tanto en lo logístico como en soporte tecnológico, explicó Martín Álvarez, gerente de la cadena de farmacias. «El perfil del grupo es seguir siendo líderes en retail. Por eso queremos dar mejores servicios y crecer», agregó. A sus 46 locales repartidos en partes iguales entre Montevideo y el interior del país (está en 14 departamentos), este año se sumará cuatro más y para 2019 la empresa analiza incorporar otros seis o siete. En ese panorama, los shopping son clave. «Estamos muy selectivos en las aperturas. Habrá algo en Montevideo y el Interior y el crecimiento viene por adquisiciones. Pero shopping que abre, shopping en que estamos; hoy tenemos presencia en todos menos uno», dijo.

Según Álvarez, la empresa crece un 15% anual desde 2016 y cuatro rubros (farmacia, tocador, cosmética y perfumería) representan el 80% de la venta. «Farmacia es un 36% del total y crecemos un 15%. Pero tocador y cosmética crecen más aún», amplió.

Para potenciar esto, la compañía apela a brindar más servicios y beneficios al cliente. «Por ejemplo, fuimos la primera empresa que no es del rubro alimentos en hacer un acuerdo con PedidosYa! para enviar pedidos y estamos por cerrar con Rappi y otras plataformas. Con esto accedemos a un público joven que no es el clásico de San Roque y está acostumbrado a utilizar esas aplicaciones. También cerramos un acuerdo con el primer shopping virtual y lanzamos un día de canje de millas de Itaú por dinero para compras, con el que se cambiaron $ 2,5 millones». Álvarez dijo que también se está ampliando la propuesta con nuevas categorías como comidas y bebidas saludables y, para facilitar la experiencia del cliente, en algunos locales ya se reciben pedidos a través de WhatsApp.

En paralelo, impulsa su proyecto Practifarma, de farmacias junto a supermercados Ta-Ta, para alcanzar un público al «que no llega con San Roque», sobre todo en el Interior.