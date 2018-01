Un mensaje triunfal que hizo agua

the new york times

Walmart, el mayor empleador privado de EE.UU., se metió en el terreno de la política partidista y anunció que utilizará parte de los ahorros que resultan de la nueva factura tributaria para dar aumentos salariales, bonos y más beneficios a sus trabajadores.

El gigante del retail dijo que elevaría su salario mínimo de US$ 9 a US$ 11 por hora, ampliará beneficios de licencia por maternidad y familiar y otorgará bonificaciones de hasta US$ 1.000 a ciertos empleados.

Al vincular sus aumentos salariales a la rebaja de impuestos que espera recibir, como otras compañías, Walmart respaldó a la administración de Donald Trump y a los republicanos que esperan que la nueva ley tributaria beneficie no solo a los ricos, sino también a la clase trabajadora.

«Esta ley ayuda a mejorar la vida de las personas», escribió en Twitter el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, citando las acciones de Walmart. Pero en cuestión de horas, Walmart socavó su mensaje triunfal cuando se filtró la noticia de que cerraría 63 de sus tiendas Sam’s Club. La cadena pronto se volvió tendencia en esa red social, y grupos laborales y demócratas aprovecharon para cuestionarla y criticar el proyecto de ley de impuestos por no proteger a trabajadores de bajos salarios.

El Sindicato Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio, calificó el aumento salarial como un «truco de relaciones públicas» destinado a distraer la atención de los cierres de tiendas.

Los demócratas del Senado, citando los cierres y una recompra de acciones de US$ 20.000 millones manifestaron: «La respuesta real de compañías como Walmart a la factura de impuestos republicana ha sido asegurar que ejecutivos bien pagados y accionistas ricos, obtengan el beneficio, dejando a miles de trabajadores sin trabajo».

Con más de un millón de trabajadores por hora, Walmart es un líder en la industria. Al citar el nuevo plan impositivo como impulso para mejores salarios y beneficios, el minorista se convertiría en un pararrayos de un debate ideológico.

«Walmart hizo una movida inteligente para aumentar los salarios e invertir en capital humano. Lo arruinó al politizarlo», sentenció Scott Galloway, profesor de mercadotecnia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

Desde que Trump firmó la ley impositiva, grandes compañías como AT&T, Southwest Airlines y Wells Fargo dijeron que iban a usar los ahorros para ayudar a sus empleados.

Fiat Chrysler Automobiles anunció que otorgaría un bono de US$ 2.000 a 60.000 empleados por hora y asalariados. "Es justo que nuestros empleados compartan los ahorros generados por la reforma tributaria", dijo en un comunicado Sergio Marchionne, director ejecutivo de la compañía.

Matt Gardner, miembro del Instituto de Impuestos y Política Económica, manifestó que es difícil predecir con precisión cuánto ahorraría Walmart. Pero según las ganancias anuales promedio de la compañía en EE.UU. en los últimos cinco años, los ahorros del recorte en la tasa del impuesto corporativo podrían ser de unos US$ 2.200 millones anuales, o un 40%. Walmart estimó que los aumentos salariales y las bonificaciones le costarían a la compañía unos US$ 700 millones.

«La reforma fiscal nos permite ser más competitivos a nivel mundial y acelerar los planes para EE.UU.», declaró el presidente ejecutivo de Walmart, Doug McMillon.

Aún así, muchos economistas son escépticos de que la baja impositiva tenga impacto notorio en los salarios. «No esperamos un efecto significativo a corto plazo de la reforma tributaria sobre los sueldos promedio por hora», señaló un informe de Goldman Sachs.