Menini Nicola, la grifa que le cambió la cara al diseño de muebles uruguayo va por más 

"Todavía el mueble es el último eslabón del hogar"



¿El uruguayo es de apreciar el diseño en los muebles?

El público local es inmaduro. Si bien se ha desarrollado mucho la palabra diseño, aún pasa que cuando abre un negocio o se construye una casa nueva, se invierte un gran monto en arquitectura pero no se analiza el costo mobiliario. Esto hace que aún se den por buenos productos que no lo son. Vemos muebles malos en estratos sociales altos porque el mueble es el último eslabón en el hogar.



¿Qué clientes son los que adquieren sus productos?

El perfil no está asociado a los ingresos económicos. Si bien los que compran están en un nivel socio económico medio, medio alto, responden más a personas que valoran lo nacional, lo diferente. Muchos están vinculados a áreas creativas como publicidad o arquitectura, que saben el valor de lo que pagan. También vemos consumidores que hacen trade up, o sea que por su nivel socioeconómico no podrían cubrir el costo pero se esfuerzan y lo compran. Nuestro perfil de clientes nos valora, son recurrentes y tienen un vínculo muy profundo con la marca.