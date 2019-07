Mendoza busca ser el "Disney del enoturismo" e imitar el ecosistema de California 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mendoza quiere jugar fuerte en el mercado emprendedor y digital, de cara al futuro. Las autoridades sueñan con una «Mendocalifornia o Mendoisrael». Son declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, pero que empiezan acompañarse de actividades y proyectos concretos en capacitación, formación y fortalecimiento de talentos vinculados al mundo tecnológico. Los empresarios son un poco más moderados, pero apuestan y anhelan lo mismo.

Así, en medio de la vorágine y los cambios repentinos en la era de Internet y la comercialización internacional, la provincia intenta decodificar el mensaje que maneja el primer mundo y sumarse a la ola. Está claro que hay un largo camino por recorrer, pero hay indicios de querer subirse al tren, al estilo Silicon Valley.

Así lo dejó en evidencia el mandatario con la Experiencia Endeavor 2019, donde más de 1.000 emprendedores se inspiraron con speakers y talleres.

«Soñamos con la ‘Mendocalifornia o Mendoisrael’. Hace varios años que hablamos sobre estos temas. Estamos proyectando y creando ese entorno propicio con mucho esfuerzo, bajando gasto público, con 9.000 empleados menos y con baja por tres años sucesivos de Ingresos Brutos, estamos muy enfocados en cambiar el sistema educativo para que los talentos individuales se desarrollen en un entorno creativo y proactivo», señaló Cornejo.

Por su parte, el empresario mendocino Julián Groisman, líder del Grupo Presidente, destacado en real estate, apuesta al cambio de paradigma.

Groisman está convencido de que hay chances de crecer. «Empezamos a ver un semillero muy importante de emprendedores desarrollados con base tecnológicas y con diferentes servicios. Hoy la revolución tecnológica está traspasando todas las industrias», indicó. Y agregó: «Una Mendocalifornia se puede, pero hay que alinear varios planetas de decisiones estratégicas y de largo plazo».

Para Groisman, se piensa en California por varios motivos: poseen los mismos climas y montañas, con una calidad de vida similar, apuntando a la diversificación de la matriz de la economía e industrias. El empresario considera que el único camino que debe seguir Mendoza «se llama exportaciones».

Groisman graficó que la provincia hoy exporta US$ 1.600 millones, que representan el 2,2% de Argentina, y que en el 2030 el país tiene como meta llegar a los US$ 300.000 millones en envíos al exterior, de los cuales US$ 15.000 millones los aportarán las IBC (Industrias Basadas en el Conocimiento).

De ahí que Mendoza debe ponerse dos objetivos: alcanzar 6.000 millones en despachos generales y que al menos un 12% correspondan a las IBC; esto es un aporte de US$ 750 millones, lo mismo que hoy logra la industria vitivinícola.

En este sentido, los empresarios hablan de «hitos» para lograr los objetivos, con distintos grados de avances.

En primer lugar, mencionan el Tratado de Libre Comercio no solo con la Unión Europea (UE) sino también con Asia. Por otro lado, hacen foco en el desarrollo de la industria del petróleo y el gas con el lado mendocino de Vaca Muerta. También, indican que hay que darle «de una vez por todas» luz verde a la minería.

En tanto, hay que apostar a las energías renovable e hidráulica. Asimismo, focalizan en el Turismo 2.0 con «más experiencia» para ser el «Disney del Enoturismo». Además, consideran importantes los clusters como Film Andes para las producciones audiovisuales. Y, por último, potenciar las zonas francas de exportaciones y servicios como «Opportunity Zones» que hoy suceden en EE.UU, con excepciones impositivas destacadas para nuevas inversiones.

Para comenzar a transitar esta senda e impulsar las IBC, también se hace foco en unos 30 emprendedores con proyectos en distintas fases. De hecho, hubo «Ventures Capitals», que son fundamentales en el proceso, como Embarca, que es la aceleradora local seleccionada por el Gobierno Nacional.