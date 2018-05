Los mejores consejos de los gurús de los mercados en tiempos de incertidumbre

Mantener la calma

Por más evidente que parezca, para el líder de Berkshire Hathaway la primera y más primordial regla de los negocios «es no perder nunca dinero, y la segunda es no olvidar la regla número uno». El multimillonario, conocido como uno de los mayores inversores del mundo, no duda tampoco en aconsejar a quienes participan de este mundo en mantenerse analíticos, asegurando que es importante no quedar atorado en la locura de rallys y derrumbe de confianza diarios en torno a las acciones.