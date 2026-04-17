McDonald's entra en la "batalla" por los refrescos coloridos, fríos y "perfectos para Instagram"

Una de las bebidas más populares en estos días es el refresco. En Caribou Coffee se puede encontrar uno de frutilla y leche de coco. Taco Bell se suma a la tendencia con una opción de pitahaya y frutos rojos. La cadena de restaurantes Sonic lanzó su línea en marzo, que incluye una soda espumosa de mango y melocotón.

La batalla en esta categoría se intensificará cuando McDonald’s se sume a la contienda.

En mayo, el gigante de la comida rápida lanzará una línea de bebidas de colores brillantes y con sabor a frutas, junto con lo que se conoce como un refresco «sucio», como Sprite mezclado con jarabe de arándanos y cubierto con espuma batida.

Para quienes no los conocen, los refrescos tienen dos componentes esenciales: son fríos y brillantes. «Vienen en colores vibrantes», explicó Alyssa Buetikofer, directora de marketing y experiencia del cliente de los 14.000 restaurantes McDonald’s en Estados Unidos. «Son perfectos para Instagram», agregó.

Para la cadena, los refrescos son más que una simple bebida atractiva; ayudan a atraer clientes, especialmente a los de las generaciones Z y Alfa, a sus restaurantes. También son una manera de ampliar su menú más allá de las comidas principales.

«Es un mercado amplio y en crecimiento que atrae a los consumidores más jóvenes», afirmó Charlie Newberger, director de bebidas y postres de McDonald’s.

Pero la categoría también cumple otra función. En general, las bebidas son más rentables que las hamburguesas o los nuggets de pollo, y suelen tener un precio más alto que los refrescos de máquina. Esto es clave, ya que en tiempos en que muchos clientes optan por menús económicos en lugar de hamburguesas premium de mayor precio y a medida que los gastos de las cadenas siguen aumentando.

«La mayoría de las bebidas son productos con márgenes de beneficio elevados en comparación con los alimentos. Los refrescos han sido el principal motor del crecimiento de nuestras ventas en los últimos dos años», señaló Scott Murphy, director de marca de Inspire Brands, propietaria de Dunkin’ y Sonic.

Dunkin’ lanzó su línea de bebidas cítricas brillantes en 2020. Hace dos años, las variedades heladas, incluidos los refrescos y los cafés fríos, superaron las ventas de bebidas calientes en la cadena.

Actualmente, Dunkin’ vende más de 1.000 millones de bebidas heladas al año, según Murphy.

La dosis justa

Starbucks.

Los ejecutivos de McDonald’s llevan varios años buscando oportunidades en la amplia categoría de bebidas.

En 2023, la compañía inauguró varios restaurantes de comida rápida con temática espacial llamados CosMc’s, centrados principalmente en bebidas. Starbucks había enseñado a toda una generación de clientes a personalizar sus cafés y lattes helados con una cantidad de opciones a veces abrumadora. Con CosMc’s, McDonald’s intentó determinar si los clientes realmente querían todas esas variedades y si la cadena podría competir con un menú mucho más limitado.

El local independiente de CosMc’s cerró la primavera pasada, y en setiembre activó un programa piloto para las bebidas refrescantes y los refrescos con alcohol en 500 restaurantes.

Recientemente, en una cocina de pruebas en la sede de McDonald’s en Chicago, Todd Manisco, gerente de innovación y diseño de menús, vertió limonada de una jarra en el conocido vaso de plástico de la marca.

Manisco, un exingeniero mecánico formado en artes culinarias y ciencias de los alimentos, explicó que la limonada era menos dulce que la que los clientes suelen pedir en los locales. Para endulzar esa base ácida, añadió cuatro dosis de sirope de frutilla y sandía, una cucharada de frutillas deshidratadas y hielo, antes de servir la bebida.

A pocos metros de distancia, Scott Rodrick, un franquiciado, dijo que la nueva línea de bebidas requería muy poca inversión por parte de los dueños de las tiendas y no ocupaba mucho espacio en cocinas que ya de por sí eran pequeñas.

Si bien cada franquiciado fijará los precios de las bebidas, Rodrick, propietario de ocho restaurantes McDonald’s en California y participante en el desarrollo de los refrescos y las gaseosas artesanales, afirmó que esperaba que fueran «competitivas en precio» en comparación con otras cadenas. Añadió que se realizará una importante campaña publicitaria para que las bebidas destaquen en un mercado ya saturado.

«Puede que lleguemos tarde a la fiesta, pero somos los invitados más interesantes», cerró Rodrick.