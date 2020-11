McDonald’s contratará a 300 empleados para la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia del coronavirus ha impactado negativamente en la economía nacional en general y en el sector gastronómico, en particular, a partir de las medidas adoptadas por el gobierno de la mano del distanciamiento social y los protocolos sanitarios a propósito de los aforos de cada local.

Uruguay recurrió a la libertad responsable para contener la pandemia. De este modo, el 16 de marzo McDonald’s tuvo que cerrar los restaurantes que opera tanto en los shoppings de Montevideo como del interior del país, mientras mantuvo funcionando los locales emplazados sobre la vía pública.



«Nosotros cumplimos con las medidas dispuestas por el gobierno, así como sus recomendaciones de ciertas pautas para poder seguir con algunos locales abiertos con el objetivo de mantener la actividad, el vínculo con los proveedores y los empleos», sostuvo el director de McDonald’s Uruguay, Ricardo Méndez, quien proyecta entre un 30 y 35 por ciento la caída de las ventas para este año respecto al ejercicio anterior.



«Vamos a cerrar el 2020 por debajo de las expectativas planteadas inicialmente, como ocurre en muchos sectores de actividad; cuando en marzo llegó la pandemia a Uruguay, nos cambió radicalmente todo el panorama de trabajo, porque nos llevó a replantear todo lo que estábamos haciendo, así como todos los procesos de ejecución de las distintas acciones que teníamos previstas llevar adelante durante el año», agregó el ejecutivo.



UN PILAR



La estabilidad en una fuerte apuesta siempre a futuro, es un pilar de la gestión de la cadena de restaurantes. «Venimos acompañando el proceso de reactivación de la economía; en los últimos meses han retomado sus tareas un grupo de empleados, con los cuales nunca se perdió el contacto ni la cercanía, y en este año tan particular hemos mantenido a todo nuestro equipo de 1800 colaboradores», destacó el director de McDonald’s Uruguay.



El turismo también tiene incidencia en la actividad que desarrolla McDonald’s en Uruguay. De sus 30 restaurantes que opera a nivel local, hay cinco que se ubican en Punta de Este, Piriápolis y Atlántida. El último verano estuvo lejos de ser «una buena temporada» para McDonald’s y de cara a la próxima «hay más incertidumbres que certezas» ante la decisión de gobierno sobre no abrir las fronteras, para el ingreso de turistas. Es cierto que las ventas registradas durante el verano traccionan en el volumen del negocio de McDonald’s en Uruguay, aunque «los ingresos actualmente están más desestacionados y descentralizados en el territorio», explicó Méndez sin brindar mayores detalles.



CERTEZAS



Hace 10 años —agregó Méndez— la cadena de restaurantes tenía una mayor dependencia con la presencia de turistas. Hoy McDonald’s tiene locales estratégicos, por ejemplo, en Parque Rodó y Paso Molino, mientras apronta la próxima apertura de un local en Plaza Italia Shopping Outlet en Montevideo. También retomó las obras de ampliación en el restaurante del shopping de Tres Cruces. Sin embargo, todas las miradas actualmente están dirigidas hacia la zona del este durante los próximos meses. Y, más allá de las incertidumbres que existen, McDonald’s ya viene programando la próxima temporada estival.



«Nuestro plan de trabajo se va a llevar adelante con certezas dejando de lado la decisión de gobierno de no abrir las fronteras durante la próxima temporada», aseguró el director de McDonald’s Uruguay. Afirmó además que «se pone foco exclusivamente en el desarrollo de nuestra actividad, ya que está fuera de nuestras decisiones las medidas que eventualmente adopte el gobierno sobre todos aquellos temas que hacen al control de la pandemia».



En McDonald’s Uruguay se está trabajando para «contar con una buena propuesta en precios, oferta de menú y promociones, de modo de atraer a la mayor cantidad de clientes posibles también durante el verano».



Mientras tanto, ya hay 300 trabajadores zafrales que contratará McDonald’s que ya esperan el comienzo de la próxima temporada de verano.