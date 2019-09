Marcas de ropa interior para hombres se alejan del estereotipo del adonis

AXE

La campaña «Bathsculinity» -un juego de palabras en inglés entre baño y masculinidad- creada por la agencia 72andSunny para los desodorantes Axe, muestra a un hombre que se sumerge en un baño de burbujas. En uno de los spots, el protagonista bromea con que «hormigueo» no es «la palabra más varonil, no como ‘machete’ o ‘granada de mano’». Encantado con la espuma, remata: «Vamos amigos, no le teman al cosquilleo».