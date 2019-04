Marcas y equipos se suben al "trono"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La temporada se acerca a su fin y millones de fanáticos en todo el mundo quieren saber quién se quedará con la corona. El comentario aplica para el remate de la Champions y la Europa League, o incluso para la NBA que ya transita sus playoffs, pero también para el fenómeno televisivo llamado «Juego de Tronos» (Game of Thrones o GoT, según el gusto del espectador), al que el mundo del deporte no ha quedado ajeno. Como la horda de temibles «caminantes blancos», los villanos de la serie de HBO, los departamentos de marketing de varias marcas y clubes también atravesaron el «muro», esta vez, para conquistar el «reino» de los fanáticos de la saga creada por George R.R. Martin (que acaba de estrenar su octava temporada) y que a la vez aman el deporte.

Adidas se subió, no al trono, sino a la euforia colectiva que despierta el programa, lanzando una edición especial de su calzado para running UltraBoost inspirada en el universo ficticio de la serie. La partida consta de seis modelos (a US$ 180 el par) dedicados a los principales clanes de GoT: las «Casas» Stark, Targaryen y Lannister, la Guardia de la Noche, los Caminantes Blancos y los Dragones de Daenerys. Cada modelo luce detalles en la lengüeta (el dibujo del blasón de cada familia) y el talón (con una etiqueta donde se lee el lema que identifica a cada grupo).

«Cuando te fijas en Adidas y en Game of Thrones tienes dos potentes y emblemáticas marcas. Queríamos traer un ícono deportivo y combinarlo con un ícono cultural para crear una historia realmente poderosa y significativa», explicó con motivo del lanzamiento Stephen Schneider, senior product manager de Adidas Running.

Ultra Boost. La partida es de 6 modelos dedicados a los principales clanes de GoT. Foto: Difusión.

Para hacer el crossover perfecto, la marca alemana convocó a un «rey» (del fútbol) para promocionar sus nuevos productos: el crack argentino Lionel Messi enseñó la colección en su cuenta de Instagram.

Ahora si por alguna casualidad los guionistas de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, no tienen claro a quién ubicar como el nuevo monarca de los Siete Reinos, bien pueden echar mano a la idea que tiró el crack sueco de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic. Entrevistado en la cadena Fox Sports, le preguntaron al delantero cómo cree que terminará el programa, a lo que respondió, nada corto de ego: «Conmigo en el trono». GoT de Zlatan.

De Invernalia a Augusta

Mientras, el tenis le hizo un guiño a los fanáticos de Juego de Tronos con un anuncio publicitario. «Que los Juegos empiecen», publicó la Asociación de Tenis Profesional en su cuenta de Twitter. El mensaje seguía a un banner que presentaba a nueve de los principales jugadores del circuito —entre ellos Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro— como si fueran «caminantes blancos».

Y para incentivar la venta de tickets del torneo ATP Nitto (a disputarse en noviembre en Londres) afirmó: «El Cuervo de Tres Ojos ha visto quién será el número uno del mundo al final del año. Veálo por usted mismo». La consigna incluía un GIF donde Bran Stark, un personaje dotado con poderes de clarividencia, «observa» a varios tenistas compitiendo por el trofeo.

En el golf, quien se adjudicó la corona hace poco es Tiger Woods, que se consagró en el Masters de Augusta el domingo 14. El torneo también se hizo eco de GoT con un video en el que con la música de la serie de fondo, muestra un paisaje que evoca la tundra de Invernalia para convertirse en el verde campo de Georgia, escenario de la prestigiosa competencia. «Aquí nunca llega el invierno», cierra el video, retando una de las frases célebres del ciclo («El invierno está llegando»).

No quiso ser menos la NBA, donde algunos equipos se plegaron al estreno de la temporada final de GoT. Por ejemplo, los Minnesota Timberwolves «tunearon» su escudo reemplazando el lobo azul con el que identifica a la Casa Stark.

Entretanto, la cadena TNT ya designó a su favorito para la sucesión: el exbasquetbolista y actual comentarista Shaquille O’Neal. En una transmisión de los playoffs, el ex pívot instaló sus 2,16 metros de altura y 150 kilos de peso en una réplica del codiciado trono, mientras blandía una espada (aunque no se sabe si de acero valyrio).

Con la serie en pleno apogeo, las marcas hacen su Juego... de tronos.