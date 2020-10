La marca del león exhibe sus colmillos en SUV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Renovado completamente, el Peugeot SUV 2008 sale a competir también con los de alta gama. El nuevo modelo llega desde Europa completamente renovado, a partir de una nueva plataforma modular CMP, desarrollada por el Grupo PSA a nivel global para todas sus terminales. «Es apta para la fabricación de autos pequeños hasta un SUV grande y permite colocar motores nafta y diesel, así como eléctricos e híbridos, lo cual tiene muy buenos beneficios de costos y simplifca los procesos productivos», afirmó José Luis Donagaray, director de Marketing de Peugeot Uruguay.



El mercado de los SUV hoy representa el 11,9% de las ventas de 0 km y con una tendencia al alza. Y es allí donde sale a competir la nueva 2008 con sus atributos, fortalezas y equipamiento.



En su silueta, el modelo exhibe una identidad con líneas 100% SUV. Tiene una presencia frontal más agresiva que el modelo anterior. Se distingue claramente por algunos detalles, que desde ahora también estarán presentes en los nuevos coches de la marca francesa. En el frente, sus luces de marcha diurna led lucen un diseño inspirado en los colmillos de un león.

Gracias a la nueva plataforma, el 2008 creció a lo largo y ancho respecto a la generación anterior, inclusive es algo más bajo lo cual transmite una mayor deportividad.



El baúl tiene capacidad para 434 litros. Además ofrece un doble fondo con tapa móvil, que permite ampliar al máximo su capacidad y también ocultar objetos.



En su interior, capta la atención el exclusivo i-Cockpit 3D, la pantalla táctil de 7” o 10” según la versión, botoneras de acceso a las diversas funciones tipo piano, palanca de cambios electrónica, cargador inalámbrico con tapa, que también sirve de soporte del celular, una iluminación led con hasta ocho opciones de color, freno de mano eléctrico y automático. Todo acompañado por una calidad en las terminaciones, la elegancia y el confort.



Sus ergonómicas butacas y asientos traseros cuentan con finos tapizados,

De serie, el nuevo 2008 está equipado con cámara y sensores de retroceso, climatizador automático, conectividad con pantalla táctil, llantas de aleación (que varían entre 16 y 18 pulgadas), seis airbags y control de estabilidad.



En cuanto a su motorización están disponibles dos versiones, ambas de 1.2 litros, aunque una de 130 HP (versiones Active y Allure) y otra de 155 HP, en la variante tope de gama GT Line. En ambos casos la transmisión depende de una caja de cambios automática, que es de seis velocidades en Active y Allure, y de ocho marchas en el GT Line, secuencial y con aletas al volante.



En la versión tope de gama, tiene control crucero adaptativo con función Stop&Go, asistente de posicionamiento de carril, sistema de frenado de emergencia, asistente de cambio de luces automático, lector de señales de tránsito, alerta de atención del conductor, entre otros equipamientos.



Precios: US$ 32.990 Active; Allure US$ 36.990 y US$ 42.990 GT-Line. La

garantía es de 3 años o 100.000 km. El próximo año está previsto el lanzamiento de una versión eléctrica.